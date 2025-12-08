NL: Великобритания и Европа хотят выиграть время для перевооружения Украины

Великобритания и страны Европы рассчитывают использовать ближайшие годы для восстановления боеспособности Вооруженных сил Украины с целью возобновления военных действий против России. Об этом пишет The National Interest (NL).

По мнению издания, западные союзники рассматривают возможное перемирие не как путь к окончательному урегулированию, а как стратегическую паузу для наращивания военного потенциала Киева.

«Великобритания и Европа предполагают, что они смогут потратить следующие несколько лет на восстановление боеспособности Украины, а затем возобновить военные действия с Россией», — отмечается в статье.

5 декабря газета The Times писала, что правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). По ее информации, Лондон рассчитывает согласовать единую позицию стран Запада по вопросу «репарационного кредита». При этом издание отмечает, что Соединенное Королевство пока не разработало окончательный способ изъятия активов РФ для их передачи Киеву.

Ранее в Британии признали провал усилий Запада по изоляции России.