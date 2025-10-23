«Отопление под вопросом»: Украина остановила пополнение хранилищ газа

Власти Украины приостановили заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры и из-за остановки поставок газа через Польшу. Верховная рада сегодня выделила около $200 млн «Нафтогазу» на импорт газа для прохождения отопительного сезона. Тем не менее, депутаты предупреждают, что отопление на Украине находится «под большим вопросом».

Украинские подземные хранилища газа перестали пополнять из-за остановки поставок, осуществляемых через Польшу, а также из-за повреждений соответствующей инфраструктуры, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.

«Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу

<…> С 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины», — говорится в сообщении ГТС.

Импорт газа должен быть возобновлен 23 октября. В ближайшие несколько дней он составит 6,48 миллиона кубометров в сутки.

Тем временем минэнергетики Польши сообщило, что обсуждает с властями США поставки американского сжиженного газа на Украину, в частности, увеличение поставок американского СПГ через польский газовый хаб.

«Госсекретарь министерства энергетики, уполномоченный правительства по вопросом стратегической энергетической инфраструктуры Войцех Врохна завершил визит в Вашингтон, посвященный укреплению сотрудничества в ключевых энергетических областях — ядерной энергетике и СПГ», — говорится в сообщении ведомства.

Отопительный сезон не начинается

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массового повреждения газовой инфраструктуры. По его словам, в стране «выбили практически всю газовую систему», власти не были к этому готовы.

«Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — написал Гончаренко в соцсетях.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь призвал отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране. По его мнению, отопительный сезон следует начинать позже и одновременно по всей стране, а стремление преждевременно включить отопление в итоге может лишь усугубить ситуацию.

Глава комитета Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко 11 октября сообщил, что власти Украины намерены отсрочить начало отопительного сезона из-за дефицита газа. Это вынужденная мера для экономии ресурсов в зимний период, подчеркивал депутат.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупредил, что в стране зимой могут отключить свет и газ. Он призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая тоже призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в столице, переехать, потому что на Украине может быть полный блэкаут.

По ее словам, Киев является стратегической и символической целью, и существует вероятность, что его «посадят полностью». Безуглая пояснила, что под «полностью» подразумевает «тьму без канализации, водоснабжения среди зимы».

$200 млн «Нафтогазу»

Власти Украины выделили сегодня компании «Нафтогаз Украины» $200 млн для закупки импортного газа на отопительный сезон, сообщил Гончаренко.

«Кабмин выделил 8,4 млрд гривен ($201 млн) «Нафтогазу» для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/26 года. Правительство приняло постановление, предусматривающее финансирование закупки импортного природного газа», — говорится в его посте в Telegram.

Компания «Нафтогаз Украины» 1 октября сообщила, что взяла у украинского государственного сберегательного банка Ощадбанк 3 млрд гривен ($72,6 млн) кредита на закупку газа.