Стало известно, какой из новогодних салатов станет самым дорогим для россиян

Салат «Оливье» станет самым дорогим из традиционных новогодних салатов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Так, цена «Оливье» на четверых человек составит 576 рублей. В его состав входят 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Четыре порции салата «Мимоза» обойдется россиянам в 295 рублей. «Селедка под шубой» будет стоить 291 рубль. Самым бюджетным в грядущие новогодние праздники станет салат «Столичный». На его приготовление уйдет 269 рублей.

28 ноября консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная сообщила, что стандартный новогодний стол обойдется россиянам в 12 тысяч рублей.

За день до этого стало известно, что Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг российских городов-миллионников по расходам на новогоднее оформление и праздничные мероприятия к Новому году.

Ранее россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры.