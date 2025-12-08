На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой из новогодних салатов станет самым дорогим для россиян

Цена салата «Оливье» на четырех человек составит 576 рублей
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Салат «Оливье» станет самым дорогим из традиционных новогодних салатов. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Так, цена «Оливье» на четверых человек составит 576 рублей. В его состав входят 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

Четыре порции салата «Мимоза» обойдется россиянам в 295 рублей. «Селедка под шубой» будет стоить 291 рубль. Самым бюджетным в грядущие новогодние праздники станет салат «Столичный». На его приготовление уйдет 269 рублей.

28 ноября консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная сообщила, что стандартный новогодний стол обойдется россиянам в 12 тысяч рублей.

За день до этого стало известно, что Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг российских городов-миллионников по расходам на новогоднее оформление и праздничные мероприятия к Новому году.

Ранее россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры.

