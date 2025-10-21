Ночью над Россией уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1336-й

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в ходе участия в СВО, церемония прощания состоится 23 октября в Магнитогорске, сообщил портал 74.ru.
Послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов», пишет газета Politico:
«ЕС завершает сделку по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере €140 млрд».
Более десяти колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области, выяснил ТАСС.
Украинский Чернигов полностью обесточен, там нет воды, рассказали местные власти. Даже если удастся найти альтернативные источники энергии, воду смогут подавать только на первые этажи зданий.
❗️США могут обеспечить выход ВСУ из Донбасса, сказал ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров:
«Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить. Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев».
ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на Запорожском направлении на каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов:
«Даже если возьмем нижнюю планку в 40 беспилотников — это кажется мало? Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? Сколько прожить бойцу на поле боя?»
Котенок добавил, что даже в таких условиях российским войскам удается идти вперед.
Ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложили, выяснил телеканал CNN:
«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения».
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 55 украинских дронов: 35 над Ростовской областью, шесть над Воронежской, три над Краснодарским краем, три над Липецкой областью, два над Крымом, семь над акваторией Черного моря.