Ночью над Россией уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1336-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1336-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили 55 украинских дронов над Ростовской, Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. По словам военкора Юрия Котенка, ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», а на Запорожском направлении на каждого российского военнослужащего летит как минимум 40 дронов, но российские военные все равно продвигаются вперед. США могут обеспечить выход ВСУ из Донбасса, сказал ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
09:17

09:02

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб в ходе участия в СВО, церемония прощания состоится 23 октября в Магнитогорске, сообщил портал 74.ru.

08:59

Послы ЕС согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов», пишет газета Politico:

«ЕС завершает сделку по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия даст добро Еврокомиссии на выдвижение юридического предложения о выделении Украине кредита в размере €140 млрд».

08:42

Более десяти колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области, выяснил ТАСС.

08:39

Украинский Чернигов полностью обесточен, там нет воды, рассказали местные власти. Даже если удастся найти альтернативные источники энергии, воду смогут подавать только на первые этажи зданий.

08:23

❗️США могут обеспечить выход ВСУ из Донбасса, сказал ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров:

«Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить. Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев».

08:13

ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на Запорожском направлении на каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов:

«Даже если возьмем нижнюю планку в 40 беспилотников — это кажется мало? Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? Сколько прожить бойцу на поле боя?»

Котенок добавил, что даже в таких условиях российским войскам удается идти вперед.

08:07

Ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложили, выяснил телеканал CNN:

«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения».

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 55 украинских дронов: 35 над Ростовской областью, шесть над Воронежской, три над Краснодарским краем, три над Липецкой областью, два над Крымом, семь над акваторией Черного моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1336-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

