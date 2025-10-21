Ночью над Россией уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1336-й

08:13

ВСУ имеют преимущество в «малой авиации», заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на Запорожском направлении на каждого выявленного противником российского бойца летит от 40 до 100 дронов:

«Даже если возьмем нижнюю планку в 40 беспилотников — это кажется мало? Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? Сколько прожить бойцу на поле боя?»

Котенок добавил, что даже в таких условиях российским войскам удается идти вперед.