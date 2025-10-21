«Москва знает об этом». Почему Путин не полетит в Венгрию через Польшу

Польша не будет гарантировать безопасный пролет Путина над своей территорией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности Варшавы посадить самолет с российским лидером Владимиром Путиным, если тот будет пересекать воздушное пространство страны. Российский МИД подчеркнул, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты». Эксперты предупреждают, что страны Евросоюза могут готовить провокации, чтобы сорвать переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Варшава не может гарантировать безопасность пролета над польской территорией борта, на котором президент России Владимир Путин будет лететь на саммит в Будапеште, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в Международный уголовный суд», – ответил Сикорский на вопрос журналистов Onet.

Запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Евросоюза с февраля.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений. В Кремле заявили, что решение МУС не имеет для России юридической силы.

Ордер обязывает государства-члены, подписавшие Римский статут, арестовать Путина, если он окажется на их территории. Сикорский подчеркнул, что Москва «знает об этом». В связи с этим, по его словам, если саммит Россия — США состоится, «самолет будет следовать другим маршрутом».

Министр добавил также, что рейсы в Венгрию, являющуюся членом Евросоюза, доступны из России, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

Возможные провокации

Политолог Рафаэль Ордуханян высказал опасения, что власти Польши или других стран Евросоюза могут устроить провокацию, если самолет Путина войдет в их воздушное пространство.

«Самые чудовищные прогнозы в отношении европейских стран часто сбываются. Уже сейчас многие европейские политики открыто говорят, что без российского президента украинская проблема была бы решена очень быстро.

Это совершенно конкретный посыл, который никто не пытается скрывать», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Возможность ареста российского лидера рассматривался неоднократно, напомнил Ордуханян. По его мнению, европейские политики «совершенно некомпетентны и неадекватны». «Они не осознают, что в случае любой провокации ответ Москвы будет молниеносным», — заключил эксперт.

Военный эксперт Юрий Кнутов тоже заявил о возможных провокациях и диверсиях на фоне подготовки к встрече Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии.

«Скорее всего, провокации Киева будут совершены на территории стран НАТО, в Польше или в странах Прибалтики, будет примерно повторяться история с якобы залетными российскими дронами, но в большем масштабе», — сказал военный эксперт.

«Не исключаю, что Украина может повторить что-то похожее на Бучу, где пострадало множество мирных жителей, а после во всем были обвинены российские военные. Опасность также может быть и для гражданских самолетов, Киев способен сбить самолет над территорией страны НАТО, чтобы потом в инциденте обвинить Москву», – добавил Кнутов.

Он полагает, что перед саммитом в Будапеште самой опасной может быть провокация именно с крушением гражданских самолетов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Сикорского, выразил уверенность, что Европа будет предпринимать шаги, чтобы нагнетать ситуацию и сделать все возможное, чтобы встреча двух лидеров не состоялась.

«Следует ожидать и усиления конфронтации на фронтах, террористических актов», — указал Чепа.

Реакция МИД

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Сикорского, подчеркнул, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты».

«Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Пустятся во все тяжкие». Сможет ли ЕС помешать встрече Трампа и Путина Европейские политики выражают свое недовольство готовящейся личной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина... 20 октября 18:15

Лавров напомнил также, что Варшава через официальный суд оправдала теракт против «Северных потоков».

«Это весьма показательные дела», — заключил министр.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала предстоящий визит Путина в Будапешт.

«Что касается Будапешта, неприятно... видеть, что человек, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом, приезжает в европейскую страну»,— сказала Каллас.