«Соскакивать не собираюсь». Захар Прилепин возвращается в зону СВО после покушения

Писатель Захар Прилепин, получивший ранения при подрыве автомобиля в мае 2023 года, решил подписать контракт с Минобороны и вернуться в зону СВО. Там он когда-то служил в составе Росгвардии. Публицист получил множество травм при покушении, в том числе перелом позвоночника, но «не собирается соскакивать».

Писатель и политик Захар Прилепин, комиссованный после покушения в мае 2023 года, планирует заключить новый контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

Источник ТАСС заявил, что Прилепин «сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу». RT уточнил, что писатель уже прошел медицинскую комиссию.

В пресс-службе писателя заявили ТАСС, что писатель вернулся в Донбасс и ближайшие недели посвятит сборам.

«У Захара Прилепина есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», который в числе прочего готовит иностранных добровольцев», — отметило агентство.

Сам Прилепин рассказал РИА Новости, что приостановит свою литературную деятельность как минимум до окончания военного контракта .

« Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить . Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — объяснил Прилепин.

Прилепин также является автором и ведущим нескольких ток-шоу, они продолжат выходить. По словам писателя, свои программы он записывает за три-четыре месяца до их выхода, так как часто находится в командировках.

В эфир в интернете сейчас выходит его шоу «Захар Плюс», для которого заранее записаны 16 выпусков. Этих выпусков хватит на половину срока военного контракта, подсчитал Прилепин. Также он планирует записать около 8-12 выпусков «Уроков русского» (шоу выходит на НТВ).

Почему Прилепин решил вернуться на СВО

В разговоре с ТАСС Прилепин объяснил, что подписывает контракт, так как это «его история».

«История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», — заявил он.

Писатель также отметил, что «нисколько не шел» к решению вернуться на службу после покушения, а «просто лечился».

« У меня было девять переломов ног, из них три открытых, перелом позвоночника, грудины, ребер и всего остального , а это требует некоторого времени для реабилитации», — сказал он.

Когда Прилепин почувствовал, что «более-менее в состоянии вернуться в строй», то несколько раз попытался пройти медкомиссию — и «вроде бы последние попытки увенчались успехом».

По словам Прилепина, у него есть воинские навыки и профессии, которые «могут пригодиться». На службе он планирует заниматься «тем, чем скажут отцы-командиры».

Покушение на Прилепина

Писатель с декабря 2015 года находился в Донбассе, там он занимал пост советника главы ДНР. В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации в Донбассе.

6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубин погиб на месте.

«Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться . У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин в своем Telegram-канале 7 мая.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области. 30 сентября 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.