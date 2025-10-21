«Соскакивать не собираюсь». Захар Прилепин возвращается в зону СВО после покушения

Писатель и политик Захар Прилепин, комиссованный после покушения в мае 2023 года, планирует заключить новый контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
Источник ТАСС заявил, что Прилепин «сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу». RT уточнил, что писатель уже прошел медицинскую комиссию.
В пресс-службе писателя заявили ТАСС, что писатель вернулся в Донбасс и ближайшие недели посвятит сборам.
«У Захара Прилепина есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», который в числе прочего готовит иностранных добровольцев», — отметило агентство.
Сам Прилепин рассказал РИА Новости, что приостановит свою литературную деятельность как минимум до окончания военного контракта.
«Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить», — объяснил Прилепин.
Прилепин также является автором и ведущим нескольких ток-шоу, они продолжат выходить. По словам писателя, свои программы он записывает за три-четыре месяца до их выхода, так как часто находится в командировках.
В эфир в интернете сейчас выходит его шоу «Захар Плюс», для которого заранее записаны 16 выпусков. Этих выпусков хватит на половину срока военного контракта, подсчитал Прилепин. Также он планирует записать около 8-12 выпусков «Уроков русского» (шоу выходит на НТВ).
Почему Прилепин решил вернуться на СВО
В разговоре с ТАСС Прилепин объяснил, что подписывает контракт, так как это «его история».
«История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», — заявил он.
Писатель также отметил, что «нисколько не шел» к решению вернуться на службу после покушения, а «просто лечился».
«У меня было девять переломов ног, из них три открытых, перелом позвоночника, грудины, ребер и всего остального, а это требует некоторого времени для реабилитации», — сказал он.
Когда Прилепин почувствовал, что «более-менее в состоянии вернуться в строй», то несколько раз попытался пройти медкомиссию — и «вроде бы последние попытки увенчались успехом».
По словам Прилепина, у него есть воинские навыки и профессии, которые «могут пригодиться». На службе он планирует заниматься «тем, чем скажут отцы-командиры».
Покушение на Прилепина
Писатель с декабря 2015 года находился в Донбассе, там он занимал пост советника главы ДНР. В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации в Донбассе.
6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубин погиб на месте.
«Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин в своем Telegram-канале 7 мая.
В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области. 30 сентября 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.