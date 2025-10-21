«Возвращение Донбасса не приоритет». Что Трамп сказал Зеленскому на встрече

Донбасс не приоритет для США
Президент США Дональд Трамп 17 октября на встрече в Белом доме заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что ему важно скорее завершить конфликт. Он назвал желание украинских властей вернуть себе территории неприоритетным, рассказали источники газеты The Wall Street Journal.
»Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», — говорится в статье.
Как сообщили газете неназванные американские, европейские и украинские чиновники, Трамп «был резок с Зеленским на встрече, временами выражал недовольство».
По данным Reuters, американский президент в беседе с Зеленским дважды использовал ненормативную лексику.
Трамп повторил Зеленскому тезисы Путина
Присутствовавшие на встрече европейские чиновники заявили Financial Times (FT), что на переговорах президент США, «похоже, дословно повторил многие тезисы Путина, даже если они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России».
Трамп объяснил Зеленскому, что Путин называет конфликт на Украине «специальной операцией, а не войной». Он заявил, что Украина проигрывает в конфликте, и потребовал от Зеленского «заключить сделку» с Россией.
«Если [Путин] захочет, он вас уничтожит», — предупредил Трамп украинского президента.
Также президент США отбросил украинские карты боевых действий, заявив, что ему «надоело» на них постоянно смотреть.
«Эта красная линия, я даже не знаю, где она проходит. Я там никогда не был», — привело издание слова Трампа.
По словам источника FT, глава Белого дома назвал экономику России преуспевающей. Это резко контрастировало с его недавними заявлениями о том, что «экономика России вот-вот обрушится».
Зеленский уехал разочарованным
Зеленский летал в Вашингтон, чтобы в том числе обсудить передачу Киеву американских ракет большой дальности Tomahawk.
«Мы будем говорить о «Томагавках», но нам бы очень не хотелось, чтобы они понадобились. Честно говоря, мы бы хотели, чтобы война закончилась», — сказал лидер США перед встречей с Зеленским.
Однако Трамп так и не дал коллеге обещание передать ракеты. The New York Times подчеркивала, что Трамп передумал после долгого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября, по итогам которого они договорились встретиться в Будапеште.
«Это был очередной пример того, как Трамп меняет свою позицию после личного общения с Путиным», — отмечается в материале.
Отказавшись передавать Tomahawk Украине, Трамп предложил дать гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, что «привело украинскую делегацию в замешательство», писал Reuters.
«Встреча завершилась решением (Трампа. — прим. ред.) заключить «сделку там, где мы находимся, на демаркационной линии», — заявил источник агентства.
После встречи президент США публично призвал Россию и Украину прекратить огонь и завершить конфликт на текущих линиях фронта. Источник рассказал, что эту идею Трамп обсудил с Зеленским после слов украинского президента о том, что Киев «не уступит ни пяди земли Москве».
Тем не менее Зеленский покинул Белый дом разочарованным, подытожила NYT.