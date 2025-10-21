«Возвращение Донбасса не приоритет». Что Трамп сказал Зеленскому на встрече

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что хочет завершить конфликт, а не вернуть Донбасс

Президент США Дональд Трамп в личной беседе в Белом доме заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что стремится скорее завершить конфликт на Украине и не считает важным возвращение Донбасса Киеву. Он даже выругался и отбросил украинские карты боевых действий. «Газета.Ru» собрала все подробности разговора, которые стали известны благодаря утечкам.

Донбасс не приоритет для США

Президент США Дональд Трамп 17 октября на встрече в Белом доме заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что ему важно скорее завершить конфликт. Он назвал желание украинских властей вернуть себе территории неприоритетным, рассказали источники газеты The Wall Street Journal.

» Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории », — говорится в статье.

Как сообщили газете неназванные американские, европейские и украинские чиновники, Трамп «был резок с Зеленским на встрече, временами выражал недовольство».

По данным Reuters, американский президент в беседе с Зеленским дважды использовал ненормативную лексику .

Трамп повторил Зеленскому тезисы Путина

Присутствовавшие на встрече европейские чиновники заявили Financial Times (FT), что на переговорах президент США, «похоже, дословно повторил многие тезисы Путина , даже если они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России».

Трамп объяснил Зеленскому, что Путин называет конфликт на Украине «специальной операцией, а не войной». Он заявил, что Украина проигрывает в конфликте, и потребовал от Зеленского «заключить сделку» с Россией.

«Если [Путин] захочет, он вас уничтожит», — предупредил Трамп украинского президента .

Также президент США отбросил украинские карты боевых действий, заявив, что ему «надоело» на них постоянно смотреть.

«Эта красная линия, я даже не знаю, где она проходит. Я там никогда не был», — привело издание слова Трампа.

По словам источника FT, глава Белого дома назвал экономику России преуспевающей. Это резко контрастировало с его недавними заявлениями о том, что «экономика России вот-вот обрушится».

Зеленский уехал разочарованным

Зеленский летал в Вашингтон, чтобы в том числе обсудить передачу Киеву американских ракет большой дальности Tomahawk.

«Мы будем говорить о «Томагавках», но нам бы очень не хотелось, чтобы они понадобились. Честно говоря, мы бы хотели, чтобы война закончилась», — сказал лидер США перед встречей с Зеленским.

Однако Трамп так и не дал коллеге обещание передать ракеты. The New York Times подчеркивала, что Трамп передумал после долгого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября, по итогам которого они договорились встретиться в Будапеште.

«Это был очередной пример того, как Трамп меняет свою позицию после личного общения с Путиным», — отмечается в материале.

Отказавшись передавать Tomahawk Украине, Трамп предложил дать гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, что «привело украинскую делегацию в замешательство», писал Reuters.

«Встреча завершилась решением (Трампа. — прим. ред.) заключить «сделку там, где мы находимся, на демаркационной линии», — заявил источник агентства.

После встречи президент США публично призвал Россию и Украину прекратить огонь и завершить конфликт на текущих линиях фронта. Источник рассказал, что эту идею Трамп обсудил с Зеленским после слов украинского президента о том, что Киев «не уступит ни пяди земли Москве».