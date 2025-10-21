Никакой заморозки: Россия отвергла предложения Европы и Украины о прекращении огня

Европейские страны призывают заключить скорейшее перемирие на Украине, что противоречит договоренностям, достигнутым ранее между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пояснив, что главное — устранить первопричины конфликта.
«Этим занимаются европейские покровители и хозяева Владимира Зеленского»,
— сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Министр подчеркнул, что подобный подход противоречит позиции, озвученной на Аляске, где стороны договорились взять курс на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта.
«Поэтому когда сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если так просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», — отметил Лавров.
Среди первопричин конфликта дипломат назвал обеспечение внеблокового и безъядерного статуса Украины и прекращение «фактического геноцида русского и русскоязычного населения». По его словам, американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа якобы четко понимала эти первопричины и «озвучивала это понимание».
«Вот мы этой формуле остаемся полностью верны, и я ее подтвердил вчера в разговоре с [госсекретарем США] Марко Рубио», – заключил глава МИД.
Министр обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что перемирие должно быть без предварительных условий, включая возможность продолжения поставок оружия Киеву.
«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно»,
— подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
По его мнению, перемирие позволит не только наращивать военные поставки, но и даст возможность Киеву продолжать «террористические действия» против гражданской инфраструктуры и населения России.
Предложение о заморозке
На прошлой неделе Трамп выступил за заключение мирного соглашения и остановки военных «там, где мы находимся, на линии разграничения», утверждают источники Reuters.
«Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, где они находятся, на линии фронта», — сказал президент США.
21 октября ряд европейских стран — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия и Дания — поддержали идею США о немедленном прекращении украинского конфликта. Соответствующее коллективное обращение опубликовано на сайте британского правительства.
«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой отсчета для переговоров», — говорится в совместном заявлении.
Документ подписали премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.
«Линия фронта — начало дипломатии»
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь предложил заключить перемирие, остановив войска по линии фронта.
«Украина опять-таки выразила свою готовность окончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог — на существующей линии», — сказал он в вечернем обращении 21 октября.
«Именно таков был сигнал президента Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии», — заключил Зеленский.
Россия же неоднократно комментировала свои условия прекращения огня. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, накануне Москва направила в Вашингтон закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной.
В документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), РФ подтвердила свои прежние требования, включающие контроль над всей территорией Донбасса.