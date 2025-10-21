Никакой заморозки: Россия отвергла предложения Европы и Украины о прекращении огня

Лавров: перемирие с Украиной будет противоречить соглашениям России и США

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине, потому что данная мера не устранит его первопричины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон «раскрыл» истинные причины такого перемирия: оно необходимо, чтобы перевооружить ВСУ. Ранее европейские лидеры опубликовали коллективное обращение о необходимости остановить боевые действия. А президент Украины Владимир Зеленский выразил свою готовность окончить войну «на существующей линии».

Европейские страны призывают заключить скорейшее перемирие на Украине, что противоречит договоренностям, достигнутым ранее между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пояснив, что главное — устранить первопричины конфликта.

«Этим занимаются европейские покровители и хозяева Владимира Зеленского»,

— сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Министр подчеркнул, что подобный подход противоречит позиции, озвученной на Аляске, где стороны договорились взять курс на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта.

«Поэтому когда сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если так просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», — отметил Лавров.

Среди первопричин конфликта дипломат назвал обеспечение внеблокового и безъядерного статуса Украины и прекращение «фактического геноцида русского и русскоязычного населения». По его словам, американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа якобы четко понимала эти первопричины и «озвучивала это понимание».

«Вот мы этой формуле остаемся полностью верны, и я ее подтвердил вчера в разговоре с [госсекретарем США] Марко Рубио», – заключил глава МИД.

Министр обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что перемирие должно быть без предварительных условий, включая возможность продолжения поставок оружия Киеву.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно»,

— подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, перемирие позволит не только наращивать военные поставки, но и даст возможность Киеву продолжать «террористические действия» против гражданской инфраструктуры и населения России.

Предложение о заморозке

На прошлой неделе Трамп выступил за заключение мирного соглашения и остановки военных «там, где мы находимся, на линии разграничения», утверждают источники Reuters.

«Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех рубежах, где они находятся, на линии фронта», — сказал президент США.

21 октября ряд европейских стран — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия и Дания — поддержали идею США о немедленном прекращении украинского конфликта. Соответствующее коллективное обращение опубликовано на сайте британского правительства.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой отсчета для переговоров», — говорится в совместном заявлении.

Документ подписали премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

«Линия фронта — начало дипломатии»

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь предложил заключить перемирие, остановив войска по линии фронта.

«Украина опять-таки выразила свою готовность окончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог — на существующей линии», — сказал он в вечернем обращении 21 октября.

«Именно таков был сигнал президента Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии», — заключил Зеленский.

Россия же неоднократно комментировала свои условия прекращения огня. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, накануне Москва направила в Вашингтон закрытую дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной.

В документе, известном как non-paper (неофициальный дипломатический меморандум), РФ подтвердила свои прежние требования, включающие контроль над всей территорией Донбасса.