В «Динамо» ответили, когда примут решение по тренеру Гусеву

Ивлев заявил, что «Динамо» примет решение по тренеру Гусеву до конца 2025 года

Решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева будет принято до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель совета директоров столичного футбольного клуба Александр Ивлев, его слова приводит РИА Новости.

«Решение (по Гусеву) будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона, до конца года», — заявил он, при этом не став отвечать, хочет ли он сам, чтобы Гусев остался.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как 17 ноября этот пост покинул Валерий Карпин.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

