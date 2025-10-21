«Понимания и близко не было». Встречу Лаврова и Рубио отложили?

Рябков о встрече Лаврова и Рубио: нельзя отложить то, о чем не договаривались

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут не встретиться на этой неделе, несмотря на ожидания президента США Дональда Трампа. В телефонном разговоре главных дипломатов двух стран оказалось, что их позиции сильно отличаются. Это повлияет на встречу Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште, считают в США.

Россия не подтвердила срыв встречи Лаврова и Рубио

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, договоренности о саммите не было. Об этом сообщило РИА Новости.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта », — отметил он.

По словам Рябкова, есть «идея» встречи. Он отметил, что значимость этого мероприятия высокая, поэтому оно требует подготовки.

«И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — сказал замминистра.

Также он выразил уверенность, что «разные информресурсы, особенно западные, будут безосновательно заниматься вбросами, для того чтобы создавать информповоды, чтобы шли спекуляции, возникали вопросы, все это тиражировалось, всячески препарировалось, причем в нужном именно западникам ключе», пишет ТАСС.

Кто первым сообщил о встрече Рубио и Лаврова

О грядущей встрече Рубио и Лаврова первым сообщил президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября.

Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште 16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Они договорились организовать новую личную встречу, которая может пройти в Будапеште в ближайшие две недели. Для подготовки встречи в Венгрии был создан оргкомитет.

В своем аккаунте в Truth Social Трамп написал, что госсекретарь возглавит делегацию высокопоставленных советников, которая встретится с российскими официальными лицами в месте, которое еще предстоит определить.

« Марко Рубио, как вы знаете, собирается встретиться со своим коллегой Лавровым , и они встретятся довольно скоро. Они скоро назначат время и место, может быть, уже назначили. Они уже поговорили», — заявил Трамп позже в тот же день журналистам, писал CNN.

Вечером 20 октября МИД России сообщил, что главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента России В.В.Путина с президентом США Д.Трампом», — заявили в министерстве.

В Госдепартаменте США при этом отметили, что Рубио «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в поиске долгосрочного решения российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Источники Reuters заявили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в «ближайший четверг» 23 октября.

Сообщения о срыве встречи Лаврова и Рубио

Утром 21 октября источники заявили CNN, что ожидаемая встреча Рубио с Лавровым «отложена, по крайней мере на данный момент».

«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину », — говорится в материале.

Источник телеканала заявил, что после телефонного контакта Рубио с Лавровым американские чиновники пришли к выводу, что «позиция России не претерпела значительных изменений и по-прежнему носит максималистский характер». По словам источника, на данный момент Рубио «вряд ли будет рекомендовать» Трампу встретиться с Путиным на следующей неделе. При этом он считает, что главы внешнеполитических ведомств России и США могут снова провести разговор на текущей неделе.

В связи с этим надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште могут не оправдаться, заключили американские журналисты.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли при этом заявила CNN, что Трамп последовательно работает над поиском дипломатического решения конфликта на Украине.