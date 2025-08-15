Более 50 беспилотников за ночь атаковали Россию. Военная операция, день 1269-й

Трампу следует исключить вопрос членства Украины в НАТО во время саммита на Аляске, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт:
«США должны исключить вопрос членства Украины в НАТО на Аляске. Урегулирование этого конфликта стало бы реальным предложением о переговорах. Мира, вероятно, не будет, пока вступление в НАТО или размещение войск НАТО на Украине остается на повестке дня».
❗️В Железнодорожном районе Курска украинский беспилотник попал по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн:
«На четырех верхних этажах возник пожар, из-за распространившегося огня пострадали квартиры. Сотрудники МЧС оперативно пожар ликвидировали, сейчас завершена проливка конструкций. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения. Все обязательно восстановим».
Жильцов временно разместили в школе. Пострадали не менее десяти человек, в том числе подросток. 45-летняя женщина погибла на месте. Пострадавшим выплатят компенсацию.
Россия ждет ответного визита президента США Дональда Трампа после саммита двух лидеров на Аляске 15 августа, сказал ТАСС дипломат Родион Мирошник.
⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника: 13 над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской, шесть над Белгородской, пять над Орловской, четыре над Брянской, четыре над Воронежской, один над Саратовской, один над Калмыкией, один над акваторией Азовского моря.