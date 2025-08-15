08:46

Трампу следует исключить вопрос членства Украины в НАТО во время саммита на Аляске, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт:

«США должны исключить вопрос членства Украины в НАТО на Аляске. Урегулирование этого конфликта стало бы реальным предложением о переговорах. Мира, вероятно, не будет, пока вступление в НАТО или размещение войск НАТО на Украине остается на повестке дня».