На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Более 50 беспилотников за ночь атаковали Россию. Военная операция, день 1269-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1269-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской, четыре — над Брянской, еще четыре — над Воронежской, один — над Саратовской, один — над Калмыкией, один — над акваторией Азовского моря. В Курске беспилотник атаковал жилой дом, пострадали не менее 10 человек, сказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. У России есть аргументы и четкая позиция, которая будет изложена в ходе переговоров на Аляске, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:03

Аэропорт Самары возобновил работу.

08:46

Трампу следует исключить вопрос членства Украины в НАТО во время саммита на Аляске, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт:

«США должны исключить вопрос членства Украины в НАТО на Аляске. Урегулирование этого конфликта стало бы реальным предложением о переговорах. Мира, вероятно, не будет, пока вступление в НАТО или размещение войск НАТО на Украине остается на повестке дня».

08:31

❗️В Железнодорожном районе Курска украинский беспилотник попал по многоквартирному дому, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн:

«На четырех верхних этажах возник пожар, из-за распространившегося огня пострадали квартиры. Сотрудники МЧС оперативно пожар ликвидировали, сейчас завершена проливка конструкций. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения. Все обязательно восстановим».

Жильцов временно разместили в школе. Пострадали не менее десяти человек, в том числе подросток. 45-летняя женщина погибла на месте. Пострадавшим выплатят компенсацию.

08:23

Россия ждет ответного визита президента США Дональда Трампа после саммита двух лидеров на Аляске 15 августа, сказал ТАСС дипломат Родион Мирошник.

08:16

08:07

У РФ есть аргументы и четкая позиция, которая будет изложена, заявил глава МИД Сергей Лавров.

08:03

⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника: 13 над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской, шесть над Белгородской, пять над Орловской, четыре над Брянской, четыре над Воронежской, один над Саратовской, один над Калмыкией, один над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1269-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Лавров ответил на вопрос о мандраже перед саммитом на Аляске
Путин перед встречей с Трампом на Аляске сделал остановку в Магадане
В МИД России раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Запада
В России представили ноутбуки HONOR за 50 и 200 тысяч рублей
В Алтайском крае школьник облил мальчика бензином и поджег
Аэропорт Самары возобновил работу
Администрация Трампа задумалась о приобретении доли в Intel
Новости и материалы
На Украине предрекли завершение конфликта 15 августа
Болгария обогнала Россию в рейтинге УЕФА
Два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по центру Белгорода
Российские банки отклоняют почти 80% заявок россиян на кредиты
Пара из РФ пожаловалась на перенос рейса из Сербии на 8 часов назад
Суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалина по делу о коррупции
Установлена личность куратора убийства генерала Кириллова, его объявили в розыск
Названы акватории России с большим количеством подводных археологических находок
Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР»
Российская теннисистка вышла в 1/4 финала престижного турнира в США
В Кемерово возбудили дело после того, как грузовик столкнулся с 25 машинами
Террористов из «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник
Москва ожидает ответного визита Трампа в Россию
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Корейского полуострова
В Германии посоветовали Трампу исключить членство Украины в НАТО на встрече с Россией
Подводный археолог назвал самую интересную находку на дне Керченской бухты
В Армении продлили арест российскому бизнесмену Карапетяну
Профессор Миршаймер: успехи на поле боя усилят позицию Путина
Все новости
Стало известно, куда заселили приехавших в Анкоридж журналистов из России
МВД назвало самую популярную мошенническую схему
Трампа обвинили в переходе на сторону Путина
В Самарской области прогремели взрывы. Средства ПВО сбили несколько целей
В Сызрани прогремели взрывы, беспилотники ВСУ атаковали местный НПЗ
Затонувшая история. Что находят на дне российских морей подводные археологи
Подводный археолог Ольховский: на дне Керченской бухты — сотни тысяч раритетов
Обзор самого тонкого игрового ноутбука в России весом 1,8 кг
«Газета.Ru» протестировала сверхтонкий и легкий ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER
10 лучших фильмов Дженнифер Лоуренс
Расстрелял из «Сайги» и воткнул нож в глаз: федеральный судья Ветлугин убит у здания горсуда
СК возбудил дело об убийстве федерального судьи Ветлугина в Волгоградской области
15 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 15 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Песков уже летит на Аляску. Когда полетит Путин?
Часть российской делегации уже прилетела на Аляску для участия в саммите
Обозвавшего ребенка в шапке с буквой Z признали террористом. Изначально его судили за мелкое хулиганство
Росфинмониторинг внес екатеринбуржца Неустроева в список террористов и экстремистов
«Такого не было в истории»: центр Белгорода оцеплен из-за атаки ВСУ, слышны выстрелы
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Белгородскую область
«Он не мог просто так их послать». Что Трамп пообещал союзникам перед встречей с Путиным
WP: Трамп на встрече с Путиным хочет заключить сделку — земля в обмен на мир
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами