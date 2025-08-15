Красная дорожка и встреча у трапа: как Трамп будет приветствовать Путина на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнам, 2017 год

Песков: Путин приземлится на Аляске в 22:00 мск, его встретит Трамп

Дональд Трамп лично встретит Владимира Путина на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет российско-американский саммит. Президент США уже вылетел в Анкоридж, прибытие туда российского лидера ожидается в 22:00 мск. По данным СМИ, для Путина подготовят красную ковровую дорожку, а его спецборт будут сопровождать истребители ВВС США. Трамп в преддверии встречи заявил о готовности обсуждать с Москвой вопросы бизнеса, однако при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине российскую экономику ждут «тяжелые последствия».

Президент США Дональд Трамп лично встретит президента РФ Владимира Путина на Аляске и примет его с наивысшими почестями, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации.

Так, во время прибытия российского лидера на базу Эльмендорф-Ричардсон, где пройдет саммит, для него будет расстелена красная ковровая дорожка. При этом чиновники администрации уточнили, что конкретные детали мероприятий еще находятся в завершающей стадии разработки.

Губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил телеканалу Fox News, что Трамп лично встретит Владимира Путина.

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент Трамп будет уже на взлетно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — сказал он.

По словам Данливи, «все произойдет довольно быстро».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что спецборт российского лидера должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

«Ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться [в Анкоридже]. Его будет встречать у самолета президент Трамп», — сказал представитель Кремля.

Журнал Newsweek в свою очередь сообщил, что самолет президента России на подлете к Аляске будут сопровождать истребители ВВС США.

На Аляске расположены две крупные авиабазы — Эльмендорф-Ричардсон, где пройдет саммит, и Фэрбенкс. На них в том числе имеются истребители пятого поколения F-22 и F-35, отмечает издание. Если борт российского лидера будут сопровождать истребители Су-57 ВКС России, то они могут впервые оказаться в одном воздушном пространстве с американскими боевыми самолетами пятого поколения, подчеркивает Newsweek.

Интрига перед саммитом

Перед вылетом на Аляску Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором написал: «Ставки высоки!!!» Позднее, на борту своего самолета, Трамп сделал несколько заявлений по поводу предстоящей встречи с Путиным и российской делегацией.

В частности он заявил, что российский лидер заинтересован в экономическом потенциале США.

«Год назад, при экономике, которая была при [экс-президента США Джо] Байдене, он не был бы заинтересован, он заинтересован в экономике, которая есть при Трампе», — сказал американский лидер.

Он добавил, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если будет достигнут прогресс по украинскому вопросу.

«Я заметил, что он берет с собой множество бизнесменов из России, и это отлично, мне это нравится, потому что он хочет заняться бизнесом, однако мы не будем этого делать до тех пор, пока [не будет прогресса в украинском вопросе] <...> Если у нас будет прогресс, то мы будем обсуждать это», — сказал президент США.

При этом Трамп снова повторил, что Россию ждут «тяжелые» экономические последствия, если по итогам встречи не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

«Тяжелые экономические последствия. Да, они будут очень тяжелые», — снова заявил республиканец.

По его словам, он предпочел бы сконцентрироваться на решении проблем США вместо участия в украинском вопросе: «Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней ».

Также американский лидер отверг возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе.

«Да, может быть, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО», — подчеркнул Дональд Трамп.

Предстоящие переговоры

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 22:00 мск 15 августа. Она начнется с беседы двух лидеров тет-а-тет, где их будут сопровождать только переводчики. После этого состоится встреча в формате 5 на 5 российской и американской делегаций, которая продолжится за рабочим завтраком (в Аляске на 11 часов меньше, чем в Москве).

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В свою очередь США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава минфина Скотт Бессент и глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Первоначально СМИ сообщали, что в составе американской делегации также будет вице-президент Джей Ди Вэнс, но затем его имя из состава пропало и было заменено на главу минторга США Лютника.

Кроме того, по данным CNN, на Аляску отправились глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.