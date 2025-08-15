Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

20:25

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщил CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться «контрпродуктивным».