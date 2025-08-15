На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Президенты РФ и США встретятся на Аляске около 22:00 мск
Pablo Martinez Monsivais/AP
15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двусторонний саммит в Анкоридже, Аляска. Встреча начнется около 22:00 мск. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в это время Путин прибудет на Аляску. Глава Белого дома лично встретит российского лидера на базе Эльмендорф-Ричардсон, где и пройдет саммит. Сначала президенты пообщаются тет-а-тет, затем состоится встреча делегаций. По оценке Пескова, переговоры могут занять до 6–7 часов. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
21:23

⚡️ Самолет Трампа приземлился на Аляске в преддверии встречи с Путиным.

21:19

Владимир Путин после завершения саммита с Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, сообщил Песков.

21:15

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Зеленского в использовании беспилотников для саботажа переговоров Трампа и Путина.

«Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине», — написала Грин в Х.

21:10

Журналист Павел Зарубин опроверг информацию о том, что в Анкоридже приземлился борт президента РФ.

21:07

21:04

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи Трампа и Путина.

21:00

США определили в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске фразу «В погоне за миром», передает корреспондент РИА Новости.

20:56

Саммит РФ и США в Анкоридже можно считать победой Путина независимо от результатов встречи, сообщил Bloomberg. Приглашение президента России на территорию США «свидетельствует о потеплении отношений двух стран во второй срок Трампа».

20:52

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ТАСС, что нужно подождать итогов встречи Путина и Трампа, чтобы понять, будет ли следующий саммит.

20:50

20:47

Посол России в США Дарчиев заявил РИА Новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске.

Он отметил, что у России «нет завышенных ожиданий» от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа.

20:41

Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill.

20:35

20:30

Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он готов и позитивно настроен к шагу вперед, сообщает NBC со ссылкой на чиновника США.

20:25

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщил CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться «контрпродуктивным».

Carlos Barria/Reuters
20:20

Места для проведения саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были сильно ограничены из-за пика туристического сезона на Аляске, сообщил CNN.

По данным телеканала, организаторы саммита пришли к выводу, что Анкоридж — единственный город, который может стать подходящим местом для проведения встречи.

20:15

Дональд Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится. При этом он выразил уверенность, что переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо».

20:10

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают «напряжение» перед российско-американским саммитом на Аляске, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

20:00

В состав российской делегации на предстоящих переговорах вошли:

— министр иностранных дел Сергей Лавров;
— министр обороны Андрей Белоусов;
— министр финансов Антон Силуанов;
— помощник президента Юрий Ушаков;
— спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

США на встрече представят:

— госсекретарь Марко Рубио;
— министр финансов Скотт Бессент;
— министр торговли Говард Латник;
— директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
— спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Также, как сообщили в Пентагоне, на встречу отправился и американский министр обороны Пит Хегсет, который изначально не входил в состав делегации. Его и Трампа по саммиту РФ-США, по данным CNN, будет консультировать глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич.

19:55

Ключевыми темами на переговорах Путина и Трампа, как ранее сообщали в Москве, станут урегулирование украинского конфликта, экономическое сотрудничество и стратегическая стабильность.

19:45

Добрый вечер, дорогие читатели! Сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двусторонний саммит в Анкоридже, Аляска. Встреча начнется около 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ровно в это время Путин прибудет на Аляску. Глава Белого дома лично встретит российского лидера на базе Эльмендорф-Ричардсон, где и пройдет саммит. Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, затем состоится встреча делегаций. Переговоры могут занять до 6–7 часов. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В МИД РФ высказались о протестах в Сербии
Производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ
Пять погибших и более 100 пострадавших: что известно о взрыве на пороховом заводе под Рязанью
В Рязанской области при взрыве на заводе «Эластик» погибли пять человек
Аксенов наградил сотрудницу сафари-парка «Тайган» и туриста за спасение директора Зубкова
«Неверующая интеллигенция принесла много зла»: почему звезда кино Васильева ушла в монастырь
Актрисе Екатерине Васильевой исполнилось 80 лет
Красная дорожка и встреча у трапа: как Трамп будет приветствовать Путина на Аляске
Песков: Путин приземлится на Аляске в 22:00 мск, его встретит Трамп
Чучела медведей и журналисты на раскладушках: как Аляска встречает Путина и Трампа
«У мужиков тоже есть чувства». Топ-50 реальных и пацанских цитат Джейсона Стетхэма
Список реальных и мемных цитат актера Джейсона Стетхэма
Визит в Архангельск, похищение, участие в Олимпиаде: 7 интересных фактов о британской принцессе Анне
Британской принцессе Анне исполнилось 75 лет
Против «Брата» и «Бригады»: в Госдуме назвали новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино
Депутат Бурляев: новый закон о фильмах станет шагом к очищению кино в России
10 новых российских фильмов 2025 года: рейтинг — от худшего к лучшему
На фестивале «Окно в Европу» победил фильм «День рождения Сидни Люмета»
Встреча Путина и Трампа могла бы состояться на русской Аляске. Почему Россия ее продала?
Россия продала Аляску 158 лет назад
Вучич обвинил протестующих в попытке заживо сжечь 300 человек. Сербия на пороге гражданской войны?
Вучич сообщил, что протестующие в Нови-Саде могли сжечь заживо 300 человек
