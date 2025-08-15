Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн

Владимир Путин после завершения саммита с Дональдом Трампом планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, сообщил Песков.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Зеленского в использовании беспилотников для саботажа переговоров Трампа и Путина.
«Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине», — написала Грин в Х.
Журналист Павел Зарубин опроверг информацию о том, что в Анкоридже приземлился борт президента РФ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что молится о достижении мира в преддверии встречи Трампа и Путина.
США определили в качестве слогана встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске фразу «В погоне за миром», передает корреспондент РИА Новости.
Саммит РФ и США в Анкоридже можно считать победой Путина независимо от результатов встречи, сообщил Bloomberg. Приглашение президента России на территорию США «свидетельствует о потеплении отношений двух стран во второй срок Трампа».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ТАСС, что нужно подождать итогов встречи Путина и Трампа, чтобы понять, будет ли следующий саммит.
Посол России в США Дарчиев заявил РИА Новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске.
Он отметил, что у России «нет завышенных ожиданий» от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа.
Зеленский в ужасе из-за предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, пишет газета Hill.
Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он готов и позитивно настроен к шагу вперед, сообщает NBC со ссылкой на чиновника США.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщил CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.
По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает Келлога как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться «контрпродуктивным».
Места для проведения саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа были сильно ограничены из-за пика туристического сезона на Аляске, сообщил CNN.
По данным телеканала, организаторы саммита пришли к выводу, что Анкоридж — единственный город, который может стать подходящим местом для проведения встречи.
Дональд Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится. При этом он выразил уверенность, что переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо».
Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают «напряжение» перед российско-американским саммитом на Аляске, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В состав российской делегации на предстоящих переговорах вошли:
— министр иностранных дел Сергей Лавров;
— министр обороны Андрей Белоусов;
— министр финансов Антон Силуанов;
— помощник президента Юрий Ушаков;
— спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
США на встрече представят:
— госсекретарь Марко Рубио;
— министр финансов Скотт Бессент;
— министр торговли Говард Латник;
— директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
— спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Также, как сообщили в Пентагоне, на встречу отправился и американский министр обороны Пит Хегсет, который изначально не входил в состав делегации. Его и Трампа по саммиту РФ-США, по данным CNN, будет консультировать глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Гринкевич.
Ключевыми темами на переговорах Путина и Трампа, как ранее сообщали в Москве, станут урегулирование украинского конфликта, экономическое сотрудничество и стратегическая стабильность.
Добрый вечер, дорогие читатели! Сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двусторонний саммит в Анкоридже, Аляска. Встреча начнется около 11:00 по местному времени (22:00 мск).
Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ровно в это время Путин прибудет на Аляску. Глава Белого дома лично встретит российского лидера на базе Эльмендорф-Ричардсон, где и пройдет саммит. Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, затем состоится встреча делегаций. Переговоры могут занять до 6–7 часов. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.