Над Россией сбили почти 40 беспилотников. Военная операция, день 1265-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1265-й день
Военнослужащие расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 16 февраля 2024 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, Московским регионом, один над Тульской областью. Утром уничтожили еще семь. В Арзамасе и Дзержинске БПЛА попытались атаковать промышленные зоны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
08:41

Президент США Дональд Трамп не откажется от введения санкций против торговых партнеров РФ в случае неудачи в процессе урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире телеканала NBC News американский сенатор Линдси Грэм:

«Вся наша цель — сломить его (Путина — «Газета.Ru») клиентов: Индию, КНР, Бразилию. <...> Это новая стратегия. Трамп готов сделать все возможное, чтобы наказать покупателей Путина, если мы не сможем положить конец этой войне».

08:36

Жители Арзамаса и Дзержинска сообщили о ночных взрывах. Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что украинские беспилотники ударили по двух промышленным зонам:

«При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье. На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа».

08:33

В Пензенской области ввели ограничения работы мобильного интернета, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

08:30

Участника интеллектуальных игры и российского депутата Анатолия Вассермана объявили в розыск на Украине.

08:24

ВСУ перебросили к Тихому в Харьковской области не успевшие восстановить боеспособность подразделения — ТАСС

08:21

Взятого в плен в ДНР британского наемника Уильяма Хейдена этапировали в Москву для проведения следственных действий, выяснил ТАСС.

08:17

Украинские спецслужбы обманом используют россиян в качестве смертников для совершения терактов, считают в ЦОС ФСБ.

08:15

Аэропорт Нижнего Новгорода уже принимает и выпускает воздушные суда — Росавиация

08:13

Аэропорт Калуги временно ограничил работу, рассказали в Росавиации.

08:11

⚡️В МО добавили, что утром ликвидировали еще семь БПЛА: четыре над Крымом, два над Нижегородской областью, один над Белгородской.

08:07

08:03

⚡️В МО сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника: семь над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, Московским регионом, один над Тульской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1265-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

