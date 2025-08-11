Над Россией сбили почти 40 беспилотников. Военная операция, день 1265-й

08:41

Президент США Дональд Трамп не откажется от введения санкций против торговых партнеров РФ в случае неудачи в процессе урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире телеканала NBC News американский сенатор Линдси Грэм:

«Вся наша цель — сломить его (Путина — «Газета.Ru») клиентов: Индию, КНР, Бразилию. <...> Это новая стратегия. Трамп готов сделать все возможное, чтобы наказать покупателей Путина, если мы не сможем положить конец этой войне».