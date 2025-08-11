Над Россией сбили почти 40 беспилотников. Военная операция, день 1265-й

Президент США Дональд Трамп не откажется от введения санкций против торговых партнеров РФ в случае неудачи в процессе урегулирования украинского кризиса, заявил в эфире телеканала NBC News американский сенатор Линдси Грэм:
«Вся наша цель — сломить его (Путина — «Газета.Ru») клиентов: Индию, КНР, Бразилию. <...> Это новая стратегия. Трамп готов сделать все возможное, чтобы наказать покупателей Путина, если мы не сможем положить конец этой войне».
Жители Арзамаса и Дзержинска сообщили о ночных взрывах. Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что украинские беспилотники ударили по двух промышленным зонам:
«При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье. На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа».
В Пензенской области ввели ограничения работы мобильного интернета, рассказал губернатор Олег Мельниченко.
Участника интеллектуальных игры и российского депутата Анатолия Вассермана объявили в розыск на Украине.
ВСУ перебросили к Тихому в Харьковской области не успевшие восстановить боеспособность подразделения — ТАСС
Взятого в плен в ДНР британского наемника Уильяма Хейдена этапировали в Москву для проведения следственных действий, выяснил ТАСС.
Украинские спецслужбы обманом используют россиян в качестве смертников для совершения терактов, считают в ЦОС ФСБ.
⚡️В МО добавили, что утром ликвидировали еще семь БПЛА: четыре над Крымом, два над Нижегородской областью, один над Белгородской.
⚡️В МО сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника: семь над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, Московским регионом, один над Тульской областью.