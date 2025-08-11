Начало переговоров о территориях. В НАТО назвали возможный исход встречи Путина и Трампа

Рютте допустил, что встреча Путина и Трампа запустит переговоры о территориях

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа может запустить диалог по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта, допустил генсек НАТО Марк Рютте. Не исключено, что оба лидера могут предложить Владимиру Зеленскому федерализацию Украины. Примет ли участие в переговорах сам Зеленский — пока неизвестно, однако ЕС уже ищет варианты, как отправить украинского лидера на Аляску, где уже на этой неделе состоятся переговоры президентов России и США.

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа может положить начало обсуждению территориального вопроса в рамках урегулирования конфликта на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть украинской территории <…> Когда речь пойдет о территориальном вопросе (о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины), это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — сказал он в интервью ABC News.

Рютте считает, что Киев «нужен за столом переговоров», поскольку повестка дня включает вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, которая «должна быть суверенным государством, самостоятельно определяющим свое геополитическое будущее».

«Разумеется, без каких-либо ограничений в численности своих вооруженных сил», — уточнил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Трамп «абсолютно твердо намерен положить конец этой войне, одновременно оказывая максимальное давление на Путина». Пятничная встреча «станет проверкой» для российского лидера и призвана показать, «насколько серьезно» Москва настроена на достижение мира, резюмировал Рютте.

Нереалистичная позиция

Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг какой-либо «обмен территориями» в рамках потенциального урегулирования конфликта. По мнению британской газеты Financial Times (FT), такая позиция сейчас «нереалистична».

«Позиция Киева о недопустимости уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий», — говорится в публикации.

По мнению FT, фактическое признание контроля Россией над некоторыми территориями Украины «как жестокой реальности — в контексте более широкого мирного соглашения — может быть необходимым».

Если Украина сможет сохранить свою независимость и демократию, то некоторые фактические территориальные уступки «могут быть болезненными, но приемлемыми» , подчеркнуло издание.

Также FT утверждает, что Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем.

Цель Европы

Сейчас страны Евросоюза предпринимают усилия, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. По информации газеты Politico, это обсудят на совещании глав МИД стран -членов ЕС с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги 11 августа.

«На данный момент цель — обеспечить место за столом переговоров на Аляске президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в материале.

По информации телеканала CNN, украинский лидер, вероятно, будет на Аляске уже 15 августа. Появление Зеленского назвал «возможным» и постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер.

Примечательно, что The Washington Post писала об обратном — Трамп не приглашал Зеленского на встречу с Путиным. По данным The New York Times, сначала американский президент встретится с российским лидером, а уже после этого проведет саммит, участниками которого станут Путин и Зеленский.

Официально об участии президента Украины в переговорах на Аляске объявлено не было.

Федерализация Украины

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко допустил, что Путин и Трамп могут предложить Зеленскому федерализацию Украины.

«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией», — написал он в своей статье, опубликованной на сайте РИА Новости.

Яковенко обратил внимание на то, что «экономически существовать, если не выживать», Украина сможет исключительно в сотрудничестве с Россией. А за прекращение огня Киеву «придется заплатить мирным договором с признанием новых границ, который придется заключать быстро», добавил дипломат.

Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Путиным и Трампом «принесет надежду, мир и глобальную безопасность».

«Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года», — написал он в социальной сети Х.