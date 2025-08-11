«Марафон торга». Как Евросоюз и Киев готовятся к встрече Путина и Трампа на Аляске

Bloomberg: Киев и ЕС готовятся к встрече Путина и Трампа на Аляске

Лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский намерены противостоять миротворческим усилиям Дональда Трампа: ЕС не только пытается добиться приглашения украинского лидера на саммит России и США на Аляске, но и призывает американского президента «надавить» на Владимира Путина перед встречей. Смогут ли Евросоюз и Киев противостоять воле Трампа и чего ждут от предстоящего саммита в России — в материале «Газеты.Ru».

Страны ЕС и Украина «лихорадочно» готовятся к встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, которая пройдет 15 августа на Аляске. По данным издания Bloomberg, Евросоюз хочет обеспечить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому место за столом переговоров, чтобы предотвратить утрату Киевом территорий.

«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, <...> чтобы избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории», — говорится в материале.

По оценке агентства, на встрече Путин якобы потребует от Украины признать за Россией Крым и весь восточный Донбасс в обмен на прекращение огня. В свою очередь европейские лидеры заявили, что они «привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой».

Сам Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию. Он раскритиковал предложенную Трампом формулу мира, предусматривающую обмен территориями.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники передавал, что Белый дом обсуждает возможность приглашения украинского лидера на Аляску. Однако официальные американские лица не подтверждали эту информацию.

Чего ждут от встречи на Аляске?

Предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске может стать «исторической», заявил «Газете.Ru» руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях. На это надеется большинство конструктивных политиков в мире, за исключением фашиствующей верхушки на Банковой. При этом давить на нашу страну или разговаривать языком ультиматумов бесполезно», — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, «антироссийское лобби» в ЕС и украинские власти не хотят мира, поскольку завершение конфликта может обрушить многие политические карьеры, «построенные исключительно на русофобии».

«В свою очередь Трамп неоднократно давал понять, что поддержка продолжения украинского конфликта не входит в число приоритетов его администрации. Европа в отрыве от США не имеет столь значительных ресурсов. Режим Зеленского обречен на военное поражение, это очевидно. Но евроястребы намерены продлевать его агонию ради собственных амбиций», — заключил Слуцкий.

«Все очень надеются». Будет ли Зеленский на Аляске в день встречи Путина и Трампа? Телеканал CNN допустил, что Владимир Зеленский может посетить Аляску 15 августа, где состоится саммит... 10 августа 14:31

Со своей стороны глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что перед встречей на Аляске идет «марафон интенсивного торга».

«Очевидно, что встреча на таком высоком уровне должна быть организована не на пустом месте, а исходя из каких-то определенных контуров договоренностей. По высказываниям официальных американских лиц создается впечатление, что все-таки настрой у США на то, чтобы прежде всего найти какую-то приемлемую для России схему, а уже потом пытаться ее каким-то образом протаскивать через Украину и Европу», — пояснил политолог.

По его мнению, вряд ли Трамп сможет сразу же после переговоров с Путиным дать Зеленскому какую-то «команду», которую тот выполнит. Украинский лидер неоднократно показывал, что может себе позволить проигнорировать указания Вашингтона, напомнил Лукьянов.

«Косвенный признак того, что все-таки ситуация сдвинулась по сравнению с тем, что было на переговорном треке в начале года, это заявление [генерального секретаря НАТО] Марка Рютте о том, что Россия должна контролировать новые территории только де-факто, а не де-юре. Это новый взгляд, потому что ранее позиция ЕС и НАТО заключалась в том, что Россия должна вообще уйти с территорий, которые заняла», — добавил Лукьянов.

Американская газета The Washington Post пишет, что «некоторые из критических замечаний в адрес Трампа за то, что он согласился встретиться с Путиным, необоснованны». По мнению американских журналистов, слишком долгое открытое обсуждение территориальных уступок было своего рода табу, но это неизбежно, учитывая мрачные реалии на поле боя.

«Обсуждение территориальных уступок не выходит за рамки дозволенного. Хотя Зеленский исключил возможность уступки каких-либо территорий в обмен на мир, подавляющее большинство самих украинцев, согласно новому опросу Gallup, больше поддерживают мирное урегулирование. Все больше украинцев готовы уступить земли в обмен на мир», — говорится в материале газеты.

Проблемы от европейцев

Немецкая газета Zeit пишет, что Европа и Украина будут «открыто противостоять» миротворческим планам Трампа по урегулированию украинского конфликта. По оценке газеты, если Трамп не обратит внимания на опасения в Европе, трансатлантический кризис может начаться «с удвоенной силой».

«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев», — говорится в материале Zeit.

Киев и Евросоюз могут устроить провокации, чтобы повлиять на процесс украинского урегулирования в преддверии встречи президентов США и России, заявил «Газете.Ru» депутат комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

«Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его «партия войны» будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям, которые в безвыходной для них ситуации окажутся последним шансом, но и это ничего не изменит», — сказал депутат.

По его мнению, происходящее лишь подчеркивает второстепенную роль европейских «друзей Зеленского в мировой политике».

«Страны Евросоюза сейчас спешно делают громкие заявления, рассчитанные скорее на внутреннюю аудиторию, потому что реальный вес сказанное не имеет. Ну а призывы надавить на Россию не работают в принципе, так как путь давления, ультиматумов или угроз в отношении нашей страны — заведомо провальный путь», — заявил Белик.

В свою очередь бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что главная проблема для европейцев — это не территории, а тот факт, что их не пригласили принять участие в переговорах.

«Проблема не столько в обмене территорий, сколько в желании Европы сесть за стол переговоров вместе с США и РФ. Чтобы попасть за стол переговоров, ЕС создает определенные проблемы, считая, что Трамп или Путин должны каким-то образом отреагировать и согласиться на их участие в переговорном процессе. Однако эта стратегия не увенчается успехом, потому что максимум, что они могут сделать — это создать негативный фон вокруг встречи», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, все новости о возможном обмене территориями и условиях сделки — это «вбросы европейских политиков», которые пытаются создать негативный фон.

«Я не думаю, что все в переговорном процессе упирается в территории, потому что, по конституциям России и Украины, они включены в состав обоих государств и тут нет никакого места для политического компромисса. Программа минимум для Трампа — это прекращения огня. Вопрос лишь в том, как это будет представлено», — сказал Килинкаров.

Сразу же после переговоров вряд ли удастся установить полное перемирие, скорее стороны придут к варианту «замораживания» конфликта на определенное время, считает экс-нардеп.

«Даже для достижения заморозки конфликта понадобится несколько раундов переговоров. При этом обстановка на поле боя будет меняться, и, соответственно, под меняющиеся условия будут подстраиваться договоренности», — заключил Килинкаров.

Кто на кого «давить» будет

Многие западные эксперты говорят о том, что Соединенным Штатам необходимо «оказать давление» на российское руководство перед встречей на Аляске, чтобы добиться желаемого для Киева. По данным газеты Financial Times, лидеры стран ЕС считают, что санкционное давление на Москву поможет прекратить боевые действия.

Любое подозрение, что США и Россия договорятся о чем-либо без ЕС и Украины, вызывает сильнейшую реакцию у европейцев, которые продемонстрировали способность сопротивляться воле Соединенных Штатов, но и эта способность не безгранична, что продемонстрировала недавняя сделка ЕС-США по тарифам. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Инструменты, которыми европейцы успешно пользовались, чтобы заставить Трампа продолжать поддержку Украины, всегда включали и элементы личной манипуляции, и предложение вполне конкретных выгод от сохранения такого актива, как Украина, в своем арсенале. А Трампу, как бизнесмену, всегда тяжело отдавать что-либо, что он считает частью своего портфеля», — пояснила политолог.

Другое дело, что сейчас, накануне принятия американского бюджета и с учетом все более печальной ситуации на фронте для Киева, в Вашингтоне, видимо, подсчитали, что выгоднее заключить соглашение по Украине как можно быстрее, пока дела не ухудшились до совсем критического уровня, добавила Гафарова.

«На самом деле у европейцев не так много возможностей сейчас помешать договоренностям России и США, а у Штатов всегда есть возможность заявить: «Мы предложили вам лучшую на свете сделку, вы отказались, так что мы полностью выходим из конфликта». Для России это, кстати, тоже результат», — сказала политолог.

По ее мнению, Аляска была выбрана местом встречи как раз для того, чтобы там не было никаких лишних людей и никаких внезапных переговоров в коридорах. Гафарова отметила, что на Ближнем Востоке, который изначально рассматривался как площадка для встречи, «те же британцы чувствуют себя фактически как дома».

«Призывы НАТО и ЕС к Трампу надавить на Россию звучат постоянно, американский президент к ним привык, и для него важно создать видимость того, что он на всех надавил, всех принудил, всех помирил. Любые громкие заявления сейчас носят характер ритуальных. Содержание будущих переговоров остается интригой и, возможно, никогда не будет раскрыто, но есть все основания полагать, что стороны попытаются провести откровенный разговор и найти точки соприкосновения», — заключила Гафарова.