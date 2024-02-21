Республиканцы, контролирующие палату представителей Конгресса США, находятся в «ожидании шатдауна» федерального правительства в начале марта, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. У республиканцев и демократов вновь могут возникнуть разногласия о продлении финансирования правительства США.
Один из конгрессменов-республиканцев заявил порталу, что люди уверены, что будет шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней. Другой источник высказал ъ
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. По его словам, такую позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.
«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — сказал Гемпель.
❗️По данным «Известий», три самых крупных банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China — больше не принимают платежи из подсанкционных российских финансовых организаций. Они объяснили отказ «внутренней политикой компании», однако он может быть связан с угрозой введения вторичных санкций со стороны США.