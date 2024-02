Военная операция на Украине, день 728-й

08:03

❗️По данным «Известий», три самых крупных банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China — больше не принимают платежи из подсанкционных российских финансовых организаций. Они объяснили отказ «внутренней политикой компании», однако он может быть связан с угрозой введения вторичных санкций со стороны США.