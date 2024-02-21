Военная операция на Украине, день 728-й

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Республиканцы, контролирующие палату представителей Конгресса США, находятся в «ожидании шатдауна» федерального правительства в начале марта, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. У республиканцев и демократов вновь могут возникнуть разногласия о продлении финансирования правительства США.

Один из конгрессменов-республиканцев заявил порталу, что люди уверены, что будет шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней. Другой источник высказал ъ