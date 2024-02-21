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Политика

Военная операция на Украине, день 728-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 728-й день

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Военнослужащий танкового батальона 1-ой славянской бригады ДНР с собакой около боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор

Военнослужащий танкового батальона 1-ой славянской бригады ДНР с собакой около боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор

Дмитрий Ягодкин/ТАСС
По данным «Известий», три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России из-за «внутренней политики компании». По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, российская сторона может принять ответные меры в случае изъятия заблокированных российских активов и будет обжаловать решение в суде. Портал Axios сообщил, что республиканцы ожидают шатдауна правительства США в марте из-за проблем с согласованием помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:13

Республиканцы, контролирующие палату представителей Конгресса США, находятся в «ожидании шатдауна» федерального правительства в начале марта, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. У республиканцев и демократов вновь могут возникнуть разногласия о продлении финансирования правительства США.

Один из конгрессменов-республиканцев заявил порталу, что люди уверены, что будет шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней. Другой источник высказал ъ

08:07

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. По его словам, такую позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — сказал Гемпель.

08:03

❗️По данным «Известий», три самых крупных банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China — больше не принимают платежи из подсанкционных российских финансовых организаций. Они объяснили отказ «внутренней политикой компании», однако он может быть связан с угрозой введения вторичных санкций со стороны США.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 728-го дня специальной военной операции России на Украине.

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Картина дня
Ряд крупнейших китайских банков перестали принимать платежи из РФ
Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года
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