Военная операция на Украине, день 663-й

В СБУ заявили, что разоблачили группу агентов РФ, которые наводили ракеты на объекты в Запорожье.
62% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют – 18% (в декабре 2022 года доверяли 84%, не доверяли 5%). Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, не доверяют всего 4%.
Силовики задержали жителя Крыма, который на протяжении полугода производил фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, передавая эту информацию Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.
ФСБ задержала в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
⚡️ Прослушка обнаружена в кабинете Константина Бушуева, личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.
Утверждение 12-го пакета санкций ЕС против России завершится в Совете ЕС 18 декабря по письменной процедуре, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
Трое из восьми украинских диверсантов убиты в бою с российскими пограничниками в районе села Теребрино Белгородской области, сообщил Shot.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на последнем саммите ЕС занимался шантажом и злоупотреблял правом вето. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.
«Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину», — заявил Дворжак.
Американские законодатели «воодушевлены» прогрессом переговоров об ужесточении миграционного законодательства и защиты границы, сообщает The Hill.
Однако сроки достижения договоренности, которая позволила бы выделить финансирование Израилю и Украине, до сих пор неясны.
Страны — члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
Секретные документы Службы безопасности Украины обнаружены на территории Волновахского района ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Тайник планировался к эвакуации перед началом СВО.
В ФСБ сообщили, что изучение документов позволило получить сведения о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.
Каховскую плотину можно восстановить, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, <...> от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней», — сказал Сальдо.
ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 130 боеприпасов, сообщает ТАСС. Повреждения получили пять домов и объект инфраструктуры, ранен один человек.
Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки и. о. командира батальона, чтобы избежать повторного участия в СВО. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Двоих оштрафовали (100 и 150 тыс. руб.), еще двоим сверх денежных санкций (500 и 750 тыс. руб.) дали условные сроки в три года и только одному — реальный (два года колонии общего режима и 750 тыс. руб. штрафа).
Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение «пары месяцев», но ее ждут трудности, если ЕС и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием Киева. Такое мнение в интервью британской газете Financial Times высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.