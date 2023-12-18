Военная операция на Украине, день 663-й

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Секретные документы Службы безопасности Украины обнаружены на территории Волновахского района ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Тайник планировался к эвакуации перед началом СВО.

В ФСБ сообщили, что изучение документов позволило получить сведения о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.