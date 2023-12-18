Ирина Винер-Усманова и российская спортсменка Яна Кудрявцева во время квалификационных соревнований в личном первенстве на чемпионате мира по художественной гимнастике в Киеве, 2013 год

«Это унизительно»: Винер запретила российским гимнасткам ехать на Олимпиаду без флага и гимна Глава ВФХГ Винер назвала позором участие россиян в турнирах без флага и гимна

Ирина Винер назвала унизительными условия допуска для российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже и заявила, что гимнастки не поедут на Олимпиаду без флага и гимна. Призер Игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила «Газете.Ru», что таким решением Винер не лишает девушек шанса побороться за медали Олимпиады, поскольку его и так не было.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает унизительными условия допуска для российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Об этом она заявила ТАСС.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Это будет позор, если мы туда поедем.

Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказала Винер.

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала «Газете.Ru» высказывания Винер. Она заметила, что глава ВФХГ не отнимает у спортсменок возможность поехать на Олимпиаду, поскольку ее и так не существует.

«Да, я читала это заявление Ирины Александровны. Она уже давно заявила свою позицию: российские гимнастки не поедут на Олимпиаду, даже если бы была такая возможность. Но пока такой возможности у нас в принципе не существует.

Европейская федерация гимнастики (EG) уже заявила, что не допускает российских и белорусских гимнасток на чемпионат Европы, а это был последний отбор на Олимпиаду. Ирина Александровна не отбирает этот шанс — его уже отобрали другие люди.

И Международная федерация гимнастики (FIG), и EG у нас этот шанс отняли. Даже теоретически я пока не вижу просвета в этом вопросе. Если шанс появится, можно будет по-другому об этом говорить. Но сейчас пока это неактуально, и дело не в Ирине Александровне. Когда появится шанс, я, наверное, дам другой ответ, если она продолжит говорить так же», — сказала Батыршина.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

8 декабря МОК допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские гимнастки выступали без флага и гимна.

Винер ранее неоднократно критиковала условия допуска россиян на международные соревнования. Кроме того, она сочла недопустимыми требования FIG, которые предусматривают проверку связей российских спортсменов с силовыми структурами — при этом всю работу должна оплачивать российская сторона.

Стоит отметить, что и сама Винер тоже пока не может посещать международные соревнования: в марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики сроком на два года.

В конце ноября апелляционный трибунал GEF рассмотрел апелляцию на отстранение Винер. Трибунал не стал отменять дисквалификацию.

Она была дисквалифицирована за критику судейства на Олимпиаде, которая прошла в 2021 году, и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет Международной федерации гимнастики.