На Акунина завели дело за фейки об армии и оправдание терроризма. Его книги исчезают из магазинов На писателя Акунина завели уголовное дело за фейки о российской армии

Писатель Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом, против него завели уголовное дело и собираются объявить в розыск. Крупнейшие российские книжные прекратили продавать его произведения. Это произошло после разговора писателя с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором Акунин сделал много антироссийских заявлений. Подробности — у «Газеты.Ru».

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) в реестр террористов и экстремистов, опубликованный на сайте ведомства. Литератор указан под его настоящим именем — Григорий Чхартишвили.

После этого Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против писателя. Его собираются объявить в розыск (сейчас он живет в Лондоне).

«Он (Акунин. — «Газета.Ru») подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)», — уточнил СК.

Сам литератор после попадания в перечень террористов и экстремистов в своем блоге отметил, что в РФ книг не запрещали со времен СССР.

Что сказал Акунин

На прошлой неделе писатель привлек к себе внимание антироссийскими замечаниями в разговорах с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Вначале они позвонили Акунину под видом экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а потом от лица Владимира Зеленского. Записи обоих разговоров появились в канале Вована и Лексуса 13 декабря.

Во время разговора с «Ткаченко» Акунин заявил, что Украина и ее сторонники противостоят угрожающей миру опасности. Он также одобрил прямые атаки на Россию: нападения на Крымский мост, обстрелы Белгородской области и беспилотники в Московском регионе.

«У меня кровью сердце обливается, но я понимаю, а как иначе? Ну и потом, в конце концов, до тупых людей простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — сказал писатель.

В разговоре он удивился, что его до сих пор не «забанили» на родине, рассказал, что его книги «прекрасно продаются» в России, а часть выручки он жертвует Украине (писатель не уточнил, на нужды ВСУ или в гуманитарных целях).

По его словам, в начале лета провел выступления в Бельгии и Нидерландах с «довольно дорогими» билетами и всю прибыль хотел перевести Украине, но посольство страны в Нидерландах отказалось принимать деньги от российского автора.

Во время беседы с «Зеленским» Акунин критически высказался о ВС РФ. При этом он отметил, что страна состоит не только из армии. Тем не менее, современную Россию писатель считает «огромным гноилищем», которое угрожает соседям.

Исчезновение книг из магазинов

После публикации разговоров в сети российские книжные магазины начали отказываться от книг Акунина, а заодно и писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым тоже пообщались Вован с Лексусом. Продажи их произведений приостановили издательство АСТ, объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед», сервис цифровых книг «Литрес».

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — заявил гендиректор АСТ Павел Гришков.

В «Литресе» указали, что высказывания Акунина и Быкова «могут противоречить законам России», поэтому компания ждет «результатов юридической экспертизы для принятия дальнейших решений». Сеть «Читай-город – Буквоед» начала изымать их книжки из своих магазинов, указав, что это «займет определенное время».

В настоящее время книг Акунина нет в магазинах «Лабиринта», «Республики» и «Москвы», на онлайн-платформе «Book24», выяснил корреспондент «Газеты.Ru». Независимые книжные магазины «Фаланстер» и «Листва» также сообщили, что давно не торгуют его произведениями.

Решение книжных одобрил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Не называя конкретные имена, он обозвал некоторых эмигрировавших «литературных классиков» России «гнусными мразями».

Чиновник отметил, что каждый может иметь свою точку зрения на политику и не одобрять все решения властей, но желать неблагополучия согражданам, радоваться ударам по России — это «за гранью добра и зла».

«При этом они (такие писатели. — «Газета.Ru») с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, <...>, собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками... Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла», — написал Медведев в Telegram-канале.