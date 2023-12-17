Военная операция на Украине, день 662-й

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Также Путин назвал «чушью» заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия после Украины может напасть на страны НАТО.

«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.