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Политика

Военная операция на Украине, день 662-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 662-й день

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РИА Новости
Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над территориями Волгоградской, Липецкой и Ростовской областей. Президент РФ Владимир Путин пообещал проблемы Финляндии из-за ее вступления в НАТО и назвал «полной чушью» заявления о намерении РФ воевать с альянсом. Австрия сняла возражения против нового пакета санкций в отношении России после того, как Украина исключила банк Raiffeisen из «черного списка». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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14:03

13:42

Власти ДНР готовят механизмы противодействия провокациям ВСУ во время голосования на президентских выборах в регионе, сообщил глава региона Денис Пушилин.

13:25

Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов и продолжают пехотные штурмы, заявил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

13:19

Украинское издание Klymenko Time сообщает, что в Днепре сотрудники военкомата раздают повестки в здании ТРЦ. А в Одессе — в ресторане.

12:51

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные демотивированы, так как их силой загоняют на фронт и они не хотят воевать. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

12:34

12:18

Усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров ЕС с Украиной войдут в историю, заявил в интервью газете Bild глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

11:47

На Украине идет разработка законопроекта, который предполагает отмену отсрочки от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы, сообщила замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

11:44

Путин пообещал проблемы Финляндии из-за ее вступления в НАТО.

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто!» — заявил Путин Зарубину.

11:36

❗️ Австрия сняла свои возражения против нового пакета европейских санкций после того, как Украина исключила банк Raiffeisen из «черного списка» — Reuters.

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Shutterstock
11:31

Также Путин назвал «чушью» заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия после Украины может напасть на страны НАТО.

«Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.

11:29

Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

11:14

Несколько рейсов были задержаны в аэропорту Волгограда после попытки атаки с применением дронов на регион, сейчас ограничения сняты.

11:09

В Николаеве участники акции, собиравшие деньги на поддержку ВСУ, не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги, сообщили в Национальной полиции Украины. Начато расследование по статье об оставлении граждан в опасности.

10:54

Шесть белгородских муниципалитетов подверглись ударам ВСУ за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе в поселке Красное пострадал мужчина, его доставили в больницу.

10:44

10:29

Украинские морпехи считают попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области «самоубийственной миссией» и «расточительством», об этом они рассказали газете The New York Times. По их мнению, наступление является «жестоким и бесполезным».

10:17

Сегодня украинские беспилотники впервые атаковали Липецкую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

10:11

09:51

Около 350,6 тыс. человек остались без света в Ростовской области, ЛНР и ДНР из-за непогоды, сообщили в Минэнерго.

09:33

В Одесской области из-за падения дрона погиб человек, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

09:28

За год в зону СВО «Почтой России» отправлено 160 тыс. писем и посылок, сообщил РИА Новости глава компании Михаил Волков.

09:10

Подразделения группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

09:02

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США. Об этом пишет Washington Post.

Как указал неназванный представитель конгресса США, Зеленский был «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным».

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Evan Vucci/AP
08:51

Минувшей ночью взрывы произошли в Одессе, Херсоне, Кропивницком.

08:45

08:38

ВСУ за сутки 30 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в Донецке женщина получила ранение. Об этом сообщили в спецслужбах региона.

08:34

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников жертв в регионе нет.

08:26

У Вооруженных сил Украины нет средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия, заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

«Эти бомбы, как правило, от 500 (кг) до 3 тонн, которые они могут использовать»,— сказал Костенко (цитата по ТАСС).

08:11

Подразделения тульских десантников за прошедшую неделю захватили девять опорных пунктов Вооруженных сил Украины севернее Артемовска. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Самый быстрый штурм опорного пункта длился около 40 минут, на овладение самым укрепленным опорным пунктом затрачено практически двое суток», — сообщили в министерстве.

08:07

⚡️ Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 662-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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