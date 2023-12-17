Украина исключила Raiffeisen Bank из «спонсоров войны». Австрия взамен одобрила новые санкции

Австрия смогла добиться исключения своей банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны». В обмен Вена одобрила новый пакет санкций против России. «Дочка» австрийской группы продолжает работу в России и проводит значительную часть валютных операций, поскольку одна из немногих не попала под западные санкции.

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций ЕС против России после того, как добилась удаления Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского списка «международных спонсоров войны», сообщил Reuters анонимный европейский дипломат. Эту информацию подтвердили три источника газеты Politico.

«Вето Австрии на санкции было снято», — указал собеседник Reuters.

RBI пропал из списка спонсоров войны на сайте украинского Национального агентства по вопросам коррупции (НАПК). «Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии», — пояснило агентство.

Черный список «спонсоров войны» не имеет юридической силы, только символическое значение. Его цель — «опозорить компании, ведущие бизнес в России», потому что так они «поддерживают военные действия», например, платя налоги, отмечает Reuters. RBI добавили в перечень, чтобы усилить общественное давление и заставить его уйти из России.

14 декабря Европейский совет объявил о согласовании 12-го пакета антироссийских санкций. По информации источников Reuters, Австрия одобрила новые меры последней, высказав свое решение позже всех остальных стран.

Однако на следующий день австрийский канцлер Карл Нехаммер наложил вето на новый пакет ограничений (после того, как саммит ЕС одобряет санкции, они должны быть приняты юридически, и на этом этапе процесс также можно затормозить). При этом в тот же день, отвечая на вопрос прессы о новых санкциях против России, канцлер сообщил, что «приветствует» их.

Источники Politico также отметили, что Нехаммер 14 декабря ушел из зала, когда остальные европейские политики принимали решение по санкциям. Дипломаты назвали это «совпадением», потому что в тот момент канцлер вышел для разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источники EUObserber уточнили, что Нехаммер использовал право каждой страны попросить дополнительное время, чтобы проверить юридические аспекты перед подписанием решения ЕС. Ранее, 13 декабря Австрия уже сообщала, что не возражает против новых санкций, но ей нужно больше времени для изучения документов.

При этом источники Reuters, Politico и EUObserber утверждают, что на самом деле Австрия хотела своими проволочками заставить Украину убрать RBI из «черного списка».

Собеседники Reuters указывали, что австрийские чиновники на встречах с европейскими коллегами последние нескольких недель требовали исключить RBI из перечня «спонсоров войны», а сотрудники самой компании несколько раз встречались с представителями украинского НАПК. EUObserber также пишет, что в эти выходные, 16 и 17 декабря, Австрия предприняла «последнюю попытку» уговорить Украину.

«Мне грустно видеть, как жизни украинцев оказываются на одной чаше весов, а коммерческие интересы австрийского банка в России — на другой», — заявил на это украинский источник издания.

Новый пакет санкций против России должен ударить по импорту российских непромышленных алмазов . Он запрещает их прямые поставки в ЕС с 1 января, а также вводит поэтапный косвенный запрет на импорт драгоценных камней через другие страны. Также добавлены меры, которые должны помочь ранее принятым ограничениям на продажу России товаров двойного назначения и покупку российской нефти.

Австрийской группе Raiffeisen Bank International принадлежит российская «дочка» Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков в РФ, который не попал под западные санкции. Из-за этого он может без ограничений проводить операции с валютой. Топ-менеджер организации отмечал, что теперь на Райффайзенбанк приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.