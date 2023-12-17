«Почти нулевой КПД»: глава разведки Украины оценил принудительную мобилизацию в ВСУ

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

У Буданова нет хороших ответов

Эффективность мобилизованных на Украине упала до нуля, потому что добровольцев не осталось, а у принудительно набранных в армию нет никакой мотивации, сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов на форуме «2024: вызовы и перспективы». Его цитирует издание «Страна.ua».

«Все, кто хотел, пришли [в войска] в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет», — сказал чиновник.

Буданов указал, что для мобилизованных нужно найти мотивацию, иначе сколько их принудительно не «загнать» на службу — КПД солдат все равно будет «почти нулевой».

«Что в принципе и происходит в последнее время», — резюмировал глава ГУР.

При этом он считает, что отменить принудительную мобилизацию невозможно: ВСУ слишком нуждаются в притоке новых людей. Он напомнил, что сейчас в армии служат больше миллиона человек и это число нельзя снижать:

»[Такой объем] не покроют никакие рекруты. У нас нет, в принципе, столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери, и это количество нужно поддерживать постоянно».

Он также выразил разочарование в патриотизме украинцев. По словам главы ГУР, большинство тех, кто кричат «Я — украинец, Украина — превыше всего», «себя гражданами Украины так и не ощутили» и не почувствовали «священной обязанности» защищать родину.

«Все болеют за Украину, но все бегут», — заметил военачальник.

Всех под ружье

На фоне заявлений Буданова массовый призыв на Украине только ужесточают. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на днях представила список готовящихся нововведений в законопроект об изменениях в порядок мобилизации. По нему призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет и будет разрешено мобилизовать всех женщин (сейчас военнообязанные только медики и фармацевты).

Женщин собираются призывать, как и мужчин, в возрасте с 25 до 60 лет. Правда, только на небоевые должности (боевые по желанию). Но есть нюанс — законопроект не уточняет, что женщины будут служить только в тылу. На передовой тоже есть небоевые специалисты, например, повара и прочий вспомогательный персонал, а значит, украинки рискуют там оказаться.

Отсрочку от мобилизации женщинам будут давать наличие ребенка (если мужа нет или он служит), беременность, родители-инвалиды. Также ее смогут получить женщины и мужчины, чьи близкие родственники пропали без вести во время военных действий.

Пока что законопроект не опубликовали официально, хотя обещали еще несколько недель назад.

«Но само по себе то, что вообще начал обсуждаться этот вопрос, показывает степень критичности ситуации с личным составом в украинской армии», — отмечает «Страна.ua».

Тем временем повестки на Украине в рамках усиления мобилизации начали вручать в торговых центрах и спортзалах, а впереди поквартирная раздача.

«Представители ТЦК (территориальных центров комплектации, так на Украине называют военкоматы. — «Газета.Ru») заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК», — сообщил спикер полтавского ТЦК Роман Истомин.

Он указал, что раздавать повестки в спортзалах «абсолютно законно», потому что это общественное место.

15 декабря сотрудники СБУ в сопровождении «людей в камуфляже» также нагрянули с повестками в крупные киевские рестораны, в том числе туда, где праздновали дни рождения, рассказал источник «Страны.ua». Повестки вручали и гостям, и персоналу.