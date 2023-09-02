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Политика

Три безэкипажных катера атаковали Крымский мост. Военная операция на Украине, день 556-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 556-й день

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводят разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводят разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР

Евгений Биятов/РИА Новости
МО РФ сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью и трех безэкипажных катеров, пытавшихся атаковать Крымский мост. Группировка ВС РФ «Восток» отчиталась о поражении пункта управления дронами ВСУ. Зампостпреда России в ООН Полянский заявил о наличии риска прямого столкновения РФ и НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09.05

Самодельный беспилотник самолëтного типа упал в Воронежской области, сообщает Shot.

По данным канала, обломки БПЛА обнаружили утром 1 сентября в поле, примерно в 5 км от поселка 1-го отделения совхоза «Новоусманский». Пострадавших и повреждений в результате падения нет.

08.56

⚡️ Женщина пострадала от ударной волны при обстреле деревни Успеновка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

«Насчитали три прилета <...> В одном из домовладений выбиты стекла», — заявил он.

08.40

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом», — заявил глава региона.

08.34

Минобороны РФ показало кадры пресечения экипажами танков Т-90М «Прорыв» попытки ВС Украины атаковать позиции российских сил на Северском направлении в ДНР.

08.23

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. Пострадавших и разрушений нет.

08.20

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил о наличии риска прямого столкновения России и НАТО. По его словам, есть все признаки вовлеченности НАТО в конфликт, кроме непосредственной отправки солдат.

08.12

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов заявил о поражении пункта управления беспилотной авиацией, опорного пункта со станцией спутниковой связи, а также пункта управления подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

08.03

Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника над территорией Белгородской области около 23.00 мск.

08.01

❗️ Минобороны России сообщило о трех попытках ВСУ атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами.

По данным ведомства, первый катер был уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск, второй — около 02.10 мск, третий — около 02.20 мск.

08.00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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