Три безэкипажных катера атаковали Крымский мост. Военная операция на Украине, день 556-й

Самодельный беспилотник самолëтного типа упал в Воронежской области, сообщает Shot.
По данным канала, обломки БПЛА обнаружили утром 1 сентября в поле, примерно в 5 км от поселка 1-го отделения совхоза «Новоусманский». Пострадавших и повреждений в результате падения нет.
⚡️ Женщина пострадала от ударной волны при обстреле деревни Успеновка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.
«Насчитали три прилета <...> В одном из домовладений выбиты стекла», — заявил он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом», — заявил глава региона.
Минобороны РФ показало кадры пресечения экипажами танков Т-90М «Прорыв» попытки ВС Украины атаковать позиции российских сил на Северском направлении в ДНР.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово. Пострадавших и разрушений нет.
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил о наличии риска прямого столкновения России и НАТО. По его словам, есть все признаки вовлеченности НАТО в конфликт, кроме непосредственной отправки солдат.
Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов заявил о поражении пункта управления беспилотной авиацией, опорного пункта со станцией спутниковой связи, а также пункта управления подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника над территорией Белгородской области около 23.00 мск.
❗️ Минобороны России сообщило о трех попытках ВСУ атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами.
По данным ведомства, первый катер был уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск, второй — около 02.10 мск, третий — около 02.20 мск.