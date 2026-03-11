Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Захарова задала ООН несколько неудобных вопросов

Захарова: у России вопросы к Секретариату ООН из-за реакции на атаки на Брянск
Сергей Гунеев/РИА Новости

У России вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия ожидаемой реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В заявлении представителя генсека ООН говорилось, что организация выступает против нанесения ударов по гражданским объектам, с какой бы территории они не исходили. Захарова отметила, что эта фраза повторяется неоднократно, и она не получает дополнений. Дипломат задалась вопросом, зачем тогда вообще нужны представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, чем они занимаются.

«Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что сотрудники Секретариата ООН «работают на те деньги, которые им мировое сообщество передает».

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее Россия планировала передать ООН информацию об атаке ВСУ на гражданские объекты в Брянске.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!