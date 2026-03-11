Захарова задала ООН несколько неудобных вопросов

Захарова: у России вопросы к Секретариату ООН из-за реакции на атаки на Брянск

У России вопросы к Секретариату ООН из-за отсутствия ожидаемой реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В заявлении представителя генсека ООН говорилось, что организация выступает против нанесения ударов по гражданским объектам, с какой бы территории они не исходили. Захарова отметила, что эта фраза повторяется неоднократно, и она не получает дополнений. Дипломат задалась вопросом, зачем тогда вообще нужны представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, чем они занимаются.

«Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что сотрудники Секретариата ООН «работают на те деньги, которые им мировое сообщество передает».

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее Россия планировала передать ООН информацию об атаке ВСУ на гражданские объекты в Брянске.