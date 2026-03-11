Размер шрифта
В конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана

Конгрессмен Бейер: Трамп и Хегсет не могут сформулировать цели операции в Иране
Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не могут сформулировать четкое обоснование войны против Ирана, назвать её цели и представить четкий график операции. Об этом в соцсети X написал член палаты представителей конгресса США Дон Бейер.

«Ни Дональд Трамп, ни Пит Хегсет не могут сформулировать четкого обоснования этой войны, ее понятные цели, а также представить четкий график ее проведения. Конгресс не должен выписывать карт-бланш на ненужную войну, которая остается незаконной и не имеет соответствующего разрешения», — написал он.

В день начала операции США против Ирана, 28 февраля, президент США Дональд Трамп объяснил ее тем, что Иран «отверг каждую возможность отказаться от своих ядерных амбиций». Затем Пит Хегсет отметил, что целью операции стала инфраструктура безопасности страны, а именно иранские наступательные ракеты, ракетное производство, военно-морской флот и так далее.

Также Хегсет говорил, что послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США, исключать угрозу со стороны иранских ракет и возможный ядерный шантаж со стороны Тегерана.

9 марта Трамп заявил, что операция США против Ирана «практически завершена», потому что у Тегеран уже лишен военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. Однако Хегсет отметил, что конфликт «только начинается», и он завершится капитуляцией Тегерана.

Ранее слова Трампа о сроках операции в Иране назвали «абсурдом».

 
