В России подешевело молоко

Экономист Абрамов: молоко в России подешевело на 7,7% за неделю
Молоко в российских магазинах подешевело на 7,7% за неделю с 28 февраля по 7 марта, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 28 февраля по 7 марта значение Индекса Мишек снизилось на 0,15% по сравнению с его ростом на 0,5% неделю назад. За неделю уменьшились цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,7%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-6,7%) и куриные тушки «Каждый день» (-4,9%). Выросли цены на черный чай «Акбар» (+6,9%), самый дешевый белый хлеб (+4,5%), бананы (+3,7%) и сливочное масло 72,5% жирности (+2,2%). Цены остальных товаров в Индексе не изменились. В годовом выражении значение значение Индекса Мишек по данным на 7 марта снизилось на 0,3% по сравнению с его уменьшением на 4,7% неделей ранее», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), конфеты «Мишка косолапый» (+11,1%), белый хлеб (+9,5%), масло подсолнечное (+6,5%), сельдь «Матиас» (+6,3%), яйца «Окские» категории С1 (+3,3%) и куриные тушки «Каждый день» (+2,9%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-24,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-22,2%), морковь (-16,7%), бананы (-15,2%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,7%). Цены на апельсиновый сок J7 и сливочное масло 72,5% жирности за год не изменились.

По данным Минэкономразвития, в начале марта 2026 года годовая инфляция в России была на уровне около 5,7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала морковь.

 
