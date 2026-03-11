Размер шрифта
В посольстве Ирана подтвердили отказ Тегерана от ядерного оружия

Посол Джалали: Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием
Виталий Белоусов/РИА Новости

Иран не будет стремиться к обладанию собственным ядерным оружием. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

Дипломат напомнил, что представители Ирана неоднократно заявляли, что, основываясь на доктрине безопасности и фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, Тегеран никогда не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Джалали добавил, что Исламская Республика является обязывающимся членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По словам посла, у Ирана мирная ядерная программа, и страна не видит проблем в том, чтобы заверить в этом других.

9 марта стало известно, что ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Неделей ранее ВС США и ЦАХАЛ нанесли две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Вашингтон уже называл своей целью уничтожение ядерной программы Ирана. Теперь в США подозревают, что Иран может достать уран для оружия из-под завалов в Исфахане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия.

 
