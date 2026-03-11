В Катаре прозвучали новые взрывы

В столице Катара Дохе произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Через примерно десять часов после предыдущего предупреждения о воздушной атаке на мобильные телефоны в жителей Катара пришло оповещение о новой воздушной опасности.

Как позднее уточнили в минобороны страны, силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку.

Это не первая атака на Катар с начала конфликта на Ближнем Востоке. До этого министерство обороны эмирата сообщило, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ракетной атаки на территорию страны.

В ночь на 9 марта по южным районам столицы Катара Дохи прошла взрывная волна от серии ударов. Местные жители получили на мобильные телефоны оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Израиля высказался по поводу окончания войны с Ираном.