Суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского. Он отказался вносить залог для выхода из-под стражи

Суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает «Страна.ua». Коломойский может выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье обвинения в отношении олигарха — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью освобождения под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Об этом сообщает «Страна.ua». Суд по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме по просьбе адвокатов бизнесмена.

Следствие полагает, что Коломойский с 2013-го по 2020 год мошенническим путем завладел более 570 млн гривен ($13,5 млн), а затем вывел их с Украины через подконтрольные ему банки.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему обвинения по ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Обе статьи предполагают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Перед заседанием бизнесмен не признал вину и заявил, что не согласен с обвинениями.

Адвокат бизнесмена Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог. Тем не менее, Коломойский намерен подать апелляцию на решение суда.

По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния бизнесмена, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения (арест с правом выйти под залог).

Роль Коломойского в политике Украины

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что обвинение Коломойского связано с предстоящим визитом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в США.

«Ему [Зеленскому] надо продемонстрировать [президенту США Джо] Байдену, что он борется с коррупцией», — утверждает Соскин. Экс-советник полагает, что преследование Коломойского украинские власти рассматривают как яркий пример борьбы с олигархами.

Долгое время Коломойский считался одной из опор украинской власти – за счет налогов от ведения бизнеса и спонсирования военизированных формирований. Так, Forbes оценивает его состояние в $1 млрд. Бизнесмен является основателем национализированного в 2016-м ПриватБанка. В 2014-2015 годах он был губернатором Днепропетровской области. С началом конфликта в Донбассе в 2014 году Коломойский финансировал подразделения «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов» (организация запрещена в России), «Айдар», «Штурм» и другие военизированные формирования, которые участвовали в военных действиях. Сообщалось, что бизнесмен тратил около $10 млн ежемесячно из своего «кармана» на зарплату 3000 бойцов добровольческих отрядов и обеспечение их питанием, обмундированием и топливом.

Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Коломойский был основным спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского в 2019 году, по итогам которой тот стал президентом страны.

Служба безопасности Украины обратила внимание на бизнесмена еще в феврале, раскрыв тогда схему хищений на 40 млрд гривен (более $1,08 млрд) бывшими руководителями «Укрнафты» и «Укртатнафты», среди которых был бизнесмен. Тогда руководству компаний вменялись вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, а также создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, которая привела к обесценению и снижению стоимости их активов.

Коломойский и Россия

В ноябре 2022 года Коломойского по делу «Укртатнафты» заочно арестовал российский суд в Казани. Его, а также его партнера Геннадия Боголюбова в России обвиняют в организации преступного сообщества и присвоении 800 тыс. т нефти на $400 млн.

Кроме того, в феврале 2023 года стало известно, что власти Крыма национализируют на полуострове порядка 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия». Так Коломойский лишился имущества компании «Транспорт логистик» на территории республики, а также компании «Энвил», которой владеет его дочь Анжелика Коломойская.