Россиянам рассказали, что делать, если у них списали деньги с ранее отвязанных карт

Адвокат Богомолов: если с отвязанной карты списали деньги, нужно обратиться в поддержку сервиса
С 1 марта онлайн-сервисы не вправе списывать деньги с банковских карт, данные которых пользователь ранее отвязал и запретил использовать для дальнейших расчетов. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов. По его словам, если деньги были списаны, нужно обратиться в службу поддержки сервиса, если это не помогло — в Роспотребнадзор или суд.

По его словам, такие списания и раньше считались незаконными, однако теперь закон прямо закрепил финансовые последствия отказа от продления подписки. Речь идет о норме, по которой исполнителю запрещено использовать для регулярных платежей реквизиты банковского счета или данные электронного средства платежа, если потребитель ранее отказался от их использования при расчетах, уточнил Богомолов.

«Под исполнителем в данном случае понимается любой интернет-сервис, предлагающий цифровую подписку: онлайн-кинотеатр, музыкальная или образовательная платформа, игровой сервис, языковое приложение, видеохостинг и другие подобные подписки. Так, если пользователь оформил пробный доступ на семь дней, указал данные карты, а затем, например, на третий день отвязал ее от аккаунта, сервис не вправе после окончания пробного периода списывать деньги по этим реквизитам. При этом это не означает, что человек сможет и дальше бесплатно пользоваться подпиской. Сервис в такой ситуации может расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским законодательством», — отметил адвокат.

Если деньги за отмененную подписку все же были списаны, Богомолов рекомендовал сначала обратиться через форму обратной связи или в службу поддержки сервиса. По его словам, это может быть техническая ошибка, и в таком случае пользователю могут вернуть незаконно списанную сумму.

Если проблема не решается, следующим шагом должно стать обращение в Роспотребнадзор. Жалобу можно подать в электронном виде через сайт ведомства или направить письменную претензию, продублировав ее на юридический адрес сервиса, пояснил адвокат.

Если и это не поможет, потребитель вправе обратиться в суд для защиты своих прав. Адвокат посоветовал заранее сохранить все доказательства: скриншоты отказа от подписки, переписку с сервисом, банковскую выписку и копию жалобы в Роспотребнадзор. По его словам, эти материалы могут понадобиться при судебном разбирательстве.

