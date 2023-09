«Обнаружен и уничтожен»: ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью морских дронов

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что 1 сентября в 23:15 Киев предпринял очередную попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера. Беспилотник вовремя заметили, после чего уничтожили в акватории Черного моря.

Однако через три часа — 2 сентября в 02:10 — киевский режим вновь попытался атаковать Крымский мост. Противник использовал аналогичный безэкипажный катер. Его также уничтожили в акватории Черного моря, сообщило МО РФ.

Через десять минут — в 02:20 — был уничтожен и третий украинский катер.

Первый теракт

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, которая по документам перевозила 21 тонну пленки. Как оказалось, вместо задекларированного груза внутри находились металлические цилиндры-сердечники с гексогеном, которые обмотали целлофановой пленкой и поместили в грузовик. В результате теракта погибли пятеро: дальнобойщик Махир Юсубов — водитель фуры — и четыре человека, которые ехали следом на другом автомобиле.

Из-за взрыва два пролета автомобильной части моста упали в Керченский пролив. Дорожное полотно на автомобильной и железнодорожной частях конструкции оказалось повреждено. Движение транспорта было приостановлено на несколько часов, после чего его восстановили в реверсном режиме. Ремонтные работы начались в тот же день.

5 декабря 2022 года было открыто двустороннее движение по автомобильной части моста. Одну из поврежденных полос восстановили. Президент России Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин проехали по мосту, обсудив дальнейший ремонт.

В мае 2023 года полностью восстановили железнодорожное движение.

Следствие установило, что взрывчатку заложили на Украине, после чего фура проехала по территории Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии и Краснодарского края. Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает, что подготовить взрыв помогали «граждане России и зарубежных государств».

Украинская сторона взяла ответственность за теракт на себя. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что он вместе со своими сотрудниками начал подготовку еще весной 2022 года. В России они наняли дальнобойщика Махира Юсубова, который, по предварительным данным, ничего не знал о теракте, и отправили его из Армавира в Симферополь, пообещав заплатить 48 тысяч рублей. Когда водитель фуры проезжал по мосту, груз взорвался.

Второй теракт

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника.

В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения средней степени тяжести, перелом носа и сотрясение головного мозга.

После взрыва Минтранс России сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. В министерстве уточнили, что опоры моста не пострадали. Автомобильное движение остановили на несколько часов, после чего оно было восстановлено, однако двустороннее движение организовали только на двух полосах из четырех. На пострадавшем участке реализовали реверсивное движение. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне моста будет запущено 15 сентября, а по второй — в ноябре.

Ответственность за теракт также взяла на себя украинская стороны. Малюк заявил, что из материала, который незаметен для радиолокационных станций, украинцы создали морские дроны-камикадзе и начинили их взрывчаткой. Эти беспилотники они решили испытать на кораблях Черноморского флота в октябре 2022 года. Тогда стало понятно, что дроны большие суда не потопят. После этого украинские специалисты модернизировали беспилотники, увеличив количество гексогена до 850 килограммов и установив на корпусе два реактивных огнемета повышенной дальности Шмель-М. Эти дроны использовали для совершения второго террористического удара по Крымскому мосту.

ВСУ попытались нанести ракетный удар

12 августа около 13:00 в сторону Крымского моста вылетела ракета С-200. Как оказалось, она была переделана из зенитной управляемой ракеты 5В28 в оперативно-тактическую для поражения цели. Российские системы ПВО вовремя заметили ее и перехватили в воздухе. Около 15:00 того же дня в сторону Крымского моста вылетела и вторая ракета, ее также сбили в воздухе. В Минобороны РФ уточнили, что разрушений и пострадавших нет.

В социальных сетях начали распространяться фотографии и видео дыма над мостом. Советник главы региона Олег Крючков объяснил, что это дымовая завеса, выставленная спецслужбами. Он призвал не выкладывать фото и видео работы ПВО, так как «хайп помогает врагу корректировать удары».

Глава СБУ рассказал, как организовал теракты

Руководитель СБУ Василий Малюк в августе 2023 года признался, что был организатором двух атак на Крымский мост. В интервью украинскому изданию The New Voice of Ukraine он заявил, что Крымский мост это «законная цель» Украины. По его словам, Женевские конвенции не содержат запрета атаковать такие объекты. Кроме этого, в Кодексе Либера – инструкции по управлению армией США – сказано, что можно препятствовать путям и каналам движения, передвижения или связи.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заверил, что атаки были проведены так, чтобы нанести ущерб России и сохранить хорошие отношения с иностранными партнерами.

«Это очень тонкая работа для спецслужбы — быть эффективными и добиваться успеха в операциях, балансируя между страхами иностранцев перед ядерной войной. В этой формуле заключены напряженный труд и титаническая самоотдача украинцев», – сказал Кондратюк.