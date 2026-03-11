Размер шрифта
«Жаль, что побежали»: Плющенко об уходе своих фигуристов к Тутберидзе

Плющенко: беготня фигуристов Сарновских по штабам вызывает только улыбку
Софья Сандурская/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отреагировал на уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских к Этери Тутберидзе, заявив, что «беготня по штабам» вызывает только улыбку.

«Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний - приглашение в штаб. Видимо то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, и они согласились. Жаль, что ребята побежали», — написал он.

Об уходе Сарновских стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетах с благодарностями.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее появилась информация, что Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Ириной Костылевой.

 
