Движение общественного транспорта в Брянске восстановлено

Работа общественного транспорта в районе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску восстановлена. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«Маршруты общественного транспорта восстановлены и работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

До этого городская администрация сообщала, что движение в районе удара ВСУ было перекрыто, маршруты общественного транспорта изменили.

Кроме автобусов, были изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Новость дополняется.