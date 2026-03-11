Россиянам рассказали, на каких работах сейчас реальнее всего получить бесплатное жилье

О том, на каких работах в России предоставляют бесплатное жилье и в каких отраслях система работает лучше всего, «Газете.Ru» рассказал директор Автономной некоммерческой организации «Региональный институт территориального и отраслевого развития» Борис Селецкий.

«Существуют две категории предоставления сотрудникам жилья — социальный наем и предоставление в безвозмездное пользование на период работы. Социальный наем зафиксирован в текущем законодательстве, например, для сотрудников органов внутренних дел и уволенных со службы в учреждениях и органах. То есть это довольно защищенная категория сотрудников, хотя и не всегда с высоким жалованьем», — объяснил он.

Предоставление жилья в безвозмездное пользование может быть в разных условиях.

«Если это муниципалитет или орган власти, у них есть определенный жилищный фонд для организации проживания таких сотрудников. У крупных предприятий, вузов и больниц есть свои общежития. Организации, не имеющие собственного жилищного фонда, могут арендовать жилье для ценных сотрудников в случае их переезда из другого города», — рассказал эксперт.

Опираясь на собственные исследования рынка жилья и опыт сопровождения проектов в разных отраслях, Селецкий рассказал, как сейчас выглядит реальная картина на этом рынке.

«Лучше всего система предоставления жилья работает в сырьевом секторе и в ОПК. Крупные корпорации (например, «Газпром», «Росатом», ОАК) имеют долгосрочные программы арендного жилья и корпоративных общежитий — это часть HR-бренда. Хуже всего — в бюджетной сфере и малом бизнесе. Учителя и врачи в регионах, особенно в сельских, часто остаются один на один с рынком. Там либо ипотека, либо служебное жилье, которое не становится собственностью», — поделился Селецкий.

Самые эффективные меры поддержки сегодня — льготная аренда с правом выкупа и субсидирование ставок по ипотеке для ключевых специалистов, заявил эксперт.

«Здесь важна синергия региона и бизнеса. Еще работает социальный наем с ремонтом — когда предприятие дает «подъемные» на обустройство», — заметил он.

Главный подводный камень бесплатного рабочего жилья — земля и документы.

«Часто выделенные участки не имеют инфраструктуры, а обещанное жилье оказывается в чистом поле. Вторая трудность — «корпоративное рабство», когда отработка жестко привязана к месту работы», — подчеркнул Селецкий.

Наиболее перспективные отрасли сейчас — ОПК, химпром и транспортное машиностроение.

«Там и госзаказ стабилен, и кадровый голод заставляет бизнес вкладываться в жилье всерьез», — резюмировал он.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.