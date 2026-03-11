Захарова: данные о посещении Бучи иностранными чиновниками будут опубликованы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Sputnik», что опубликует данные о посещении Бучи иностранными должностными лицами.

«Я ... обязательно опубликую список не только стран, а конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи», — отметила Захарова.

Таким образом она прокомментировала на отсутствие должной реакции Секретариата Организации объединенных наций (ООН) на атаку Вооруженных сил Украины по Брянску.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что атака ВСУ на Брянск является попыткой Киева вернуть внимание европейских «хозяев», которые переключились на Ближний Восток, к украинскому конфликту.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.