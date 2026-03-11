Размер шрифта
Поездка мечты в Таиланд обернулась комой для россиянки

Baza: крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Паттайе
Жительница Крыма впала в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, родственники пытаются спасти девушку. Сообщается, что Екатерина — инвалид-колясочник и работает швеей в городе Саки. На первую поездку за границу она копила много лет и решила отправиться в Таиланд вместе с сестрой.

В Паттайе у девушки воспалился зуб мудрости. Его удалили в местной больнице по страховке. Однако утром 8 марта состояние россиянки резко ухудшилось. У нее поднялась температура до 40 °C, начался бред, после чего она потеряла сознание и выпала из коляски.

Екатерину госпитализировали в Чонбури. Там у нее посинели губы, начались судороги, после чего она впала в кому.

Сообщается, что уже два дня девушка находится без сознания. При этом страховка закончилась, а лечение в больнице обходится примерно в 15 тыс. бат в сутки (около 37 тыс. рублей).

В Крыму у Екатерины осталась мать, которая работает охранником в школе. По данным канала, ее сбережений недостаточно, чтобы оплатить лечение дочери.

Обратные билеты у Екатерины и ее сестры были забронированы на 11 марта, однако вылететь они не смогут. Как отмечается, девушка не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.

Ранее российского туриста на Бали не смогли спасти из-за поздно обнаруженного укуса змеи.

 
