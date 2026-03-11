Сына легенды РПЛ убрали с поля после трех пропущенных мячей в Лиге чемпионов

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Игор Тудор принял решение заменить вратаря команды Антонина Кински после того, как тот пропустил три мяча за первые 115 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».

Чешский вратарь установил антирекорд Лиги чемпионов — раньше никто не пропускал такое количество мячей за первые 15 минут игры плей-офф Лиги чемпионов. Причем Кински дважды сам совершил результативную ошибку: в первом голе он поскользнулся, в третьем — не попал по мячу, отдав его сопернику.

На 17-й минуте Кински по решению тренерского штаба покинул поле, уступив место в воротах Гульельмо Викарио, и сразу же ушел в подтрибунное помещение, не оставшись на скамейке запасных. Однако замена голкипера не помогла: Викарио пропустил еще два мяча, голы были оформлены на 22-й и 55-й минутах. Матч, который проходил на домашнем стадионе «Тоттенхэма», завершился победой «Атлетико» со счетом 5:2.

22-летний Кински — сын бронзового призера чемпионата Европы — 2024 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год защищал ворота российского «Сатурна». Кински-младший перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025 года.

Ранее «Барселона» вырвала ничью у «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.