Самолет подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем

Самолет Airbus A319 подал сигнал бедствия во время полета в небе над Красноярским краем. Об этом пишет издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что в настоящий момент воздушное судно с бортовым номером RA-73205, следовавшее из Красноярска в Якутск, возвращается в аэропорт вылета.

По данным канала, самолет подал сигнал бедствия 7700, сигнализирующий о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту. При этом на онлайн-сервисах мониторинга полетов говорится, что сигнал был снят спустя некоторое время.

Известно, что борт долетел до села Богучаны, однако из-за сигнала было решено вернуться в авиагавань. Точные причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Согласно информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

8 марта пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тюмень — вьетнамский город Нячанг, подал сигнал бедствия и приземлился в Мьянме. Всего на борту находились 10 членов экипажа и 336 пассажиров, никто из них не пострадал. Отмечалось, что в прошлом данный лайнер дважды совершал экстренные посадки в связи с отказом двигателя.

Ранее следовавший в Екатеринбург самолет приземлился в Казани из-за неисправности.