РИА Новости: на Краматорском направлении выявлены операторы БПЛА из Франции

Командир роты отряда «Русь», добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки российских войск, с позывным Миссионер рассказал РИА Новости, что среди украинских военных на Краматорском направлении были выявлены операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Франции.

По словам военного, уровень оператора, который управляет дроном, можно определить «даже по полету птицы».

«Мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — сказал Миссионер.

Он уточнил, что, по предварительным данным, речь о солдатах французского иностранного легиона, в котором проходило службу и обучение большое число украинских военных.

21 февраля в силовых структурах сообщали, что российские войска нанесли удар по казармам операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Писаревки в Сумской области. По словам собеседника РИА Новости, комбинированным ударом были уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Он уточнил, что подтверждены потери среди личного состава.

Ранее Зеленский дал поручение украинской разведке по оборонке России.