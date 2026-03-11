Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В рядах ВСУ выявили операторов беспилотников из Франции

РИА Новости: на Краматорском направлении выявлены операторы БПЛА из Франции
Reuters

Командир роты отряда «Русь», добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки российских войск, с позывным Миссионер рассказал РИА Новости, что среди украинских военных на Краматорском направлении были выявлены операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Франции.

По словам военного, уровень оператора, который управляет дроном, можно определить «даже по полету птицы».

«Мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — сказал Миссионер.

Он уточнил, что, по предварительным данным, речь о солдатах французского иностранного легиона, в котором проходило службу и обучение большое число украинских военных.

21 февраля в силовых структурах сообщали, что российские войска нанесли удар по казармам операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Писаревки в Сумской области. По словам собеседника РИА Новости, комбинированным ударом были уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Он уточнил, что подтверждены потери среди личного состава.

Ранее Зеленский дал поручение украинской разведке по оборонке России.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!