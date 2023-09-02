«Какой-то провокатор сунул мне флаг». Ахеджакову могут наказать за появление на сцене с флагом Украины

МВД проверяет народную артистку России Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для расследования стала жалоба активиста Виталия Бородина на то, что актриса якобы вышла на сцену с украинским флагом в городе Бремен. Сама Ахеджакова заявила, что флаг она не выносила: его подсунули «провокаторы», когда артистка вышла на поклон.

Столичное ГУ МВД проверяет народную артистку России Лию Ахеджакову на предмет дискредитации российской армии из-за ее появления на сцене с украинским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Выступление Ахеджаковой со спектаклем «Мой внук Вениамин» состоялось в Бремене (Германия) 27 июня. В соцсетях распространилось видео, на котором актриса в конце мероприятия стоит на сцене с украинским флагом в руках.

По мнению главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, тем самым Ахеджакова дискредитировала Россию, гражданкой которой она является. Бородин напомнил, что народная артистка критиковала действия РФ на Украине, и попросил провести в ее отношении проверку, а также лишить ее наград и почетных званий.

Сама Лия Ахеджакова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не выносила флаг на сцену — его ей дал неизвестный провокатор:

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик», — сказала она.

Артистка отметила, что человека, подавшего ей флаг, найти не удалось.

Все жалобы на Ахеджакову

Еще в середине апреля Бородин обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела, в том числе о госизмене. Также он попросил ГП завести дела по статьям УК 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Кроме того, активист попросил признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить всех государственных званий и наград в связи с позицией артистки по конфликту на Украине. В том же обращении Бородин утверждал, что актриса после ухода из театра, проживая в России, давала интервью украинским телеканалам и «открыто желала победы Украине». Помимо прочего, по словам Бородина, артистка якобы признавалась в соцсетях, что деньгами поддерживала украинскую армию, перечислив $10 тыс., и призывала других людей следовать ее примеру.

Позже Ахеджакова опровергла эту информацию: «Ну как это можно перевести деньги в армию? Я даже не представляю, как это можно сделать. Более того, ну что такое сейчас для украинской армии 10 тысяч долларов? Вы сами поймите, когда миллиарды идут со всего мира к ним», — заявила она.

Впервые Бородин обратился в Генпрокуратуру по поводу Ахеджаковой 28 декабря. Тогда он просил признать ее иноагентом.

Ахеджакова играла в знаковых советских фильмах 70-х и 80-х, в том числе в картинах «Москва слезам не верит» (один из трех советских фильмов, получивших «Оскар»), «Служебный роман» и «Ирония судьбы». В марте 2023 года артистке пришлось покинуть театр «Современник», в котором она служила с 1977 года. За месяц до этого театр отменил последний спектакль с ее участием.

Проверки в отношении артистов

Виталий Бородин известен многочисленными обращениями в Генпрокуратуру по разным поводам против известных личностей и медиа. Среди последних «жертв», которых Бородин не обделил вниманием, — комик Александр Гудков — его в конце августа активист попросил проверить на предмет финансирования ВСУ, а также признать иностранным агентом «при наличии оснований».

Он также требовал проверить артиста Диму Билана на наркотики, а Ольгу Бузову призывал лишить аккаунта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он же направлял обращение по артисту Даниле Козловскому (требуя проверить на экстремизм и дискредитацию армии). В ответ Козловский подал на Бородина в суд за клевету.

Бородин жаловался на Диану Арбенину (обвиняя в дискредитации армии), Валерия Меладзе (заявляя о финансировании ВСУ), Аллу Пугачеву, Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и многих других, а также искал ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх.