Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку

Аэропорт Пхукета временно не принимает и не отправляет рейсы
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пхукета временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что в аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку. В воздушной гавани уточнили, что ситуация находится под контролем.

«Все рейсы задерживаются из-за проблем с самолетом на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Аэропорт открыт, но рейсы не могут вылетать и прибывать. И пока мы не знаем, когда ВПП может снова открыться», — добавили в пресс-службе аэропорта.

10 февраля агентство SONNA со ссылкой на гендиректора Управления гражданской авиации Сомали Ахмеда Моалима Хасана сообщало, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана вскоре после вылета из международного аэропорта Могадишо.

Воздушное судно выполняло рейс из Могадишо в город Галькайо. В один момент командир самолета обнаружил техническую неисправность, в связи с чем решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье, отметил глава управления.

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!