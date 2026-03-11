Аэропорт Пхукета временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Пхукета временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что в аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку. В воздушной гавани уточнили, что ситуация находится под контролем.

«Все рейсы задерживаются из-за проблем с самолетом на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Аэропорт открыт, но рейсы не могут вылетать и прибывать. И пока мы не знаем, когда ВПП может снова открыться», — добавили в пресс-службе аэропорта.

10 февраля агентство SONNA со ссылкой на гендиректора Управления гражданской авиации Сомали Ахмеда Моалима Хасана сообщало, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана вскоре после вылета из международного аэропорта Могадишо.

Воздушное судно выполняло рейс из Могадишо в город Галькайо. В один момент командир самолета обнаружил техническую неисправность, в связи с чем решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье, отметил глава управления.

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.