Кремль назвал стамбульские договоренности устаревшими. Военная операция, день 1477-й

В Минобороны России показали, как расчет САУ «Акация» группировки войск «Восток» на границе Запорожской и Днепропетровской областей разбили укрытия ВСУ с находившимися в них солдатами, а артиллеристы группировки «Центр» уничтожили украинское артиллерийское орудие на Днепропетровском направлении.