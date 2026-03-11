Размер шрифта
Загадочные радиосигналы из Европы связали с агентами США в Иране

FT: загадочный радиосигнал появился после начала кампании США и Израиля в Иране
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

С конца февраля радиопередатчик в Западной Европе начал регулярно передавать зашифрованные сообщения на фарси, которые могут использоваться для связи с агентами внутри Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки.

По данным издания, передачи начались 28 февраля — в день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Сигнал открывается словом «Внимание!» на фарси, после чего звучит последовательность чисел. В качестве примера газета привела одно из сообщений: «Шесть. Четыре. Ноль. Девять. Три. Девять».

Передачи выходят дважды в день — в 5:30 утра и в 21:30 по иранскому времени.

Бывший руководитель подразделения ЦРУ в Москве Джон Сайфер заявил Financial Times, что подобные сигналы, вероятно, используются как резервный канал связи с источниками внутри страны. По его словам, в условиях войны такие способы коммуникации позволяют не терять контакт с людьми, находящимися на территории противника.

Спустя несколько дней после начала операции передачи на короткое время были заглушены помехами. Эксперты, опрошенные FT, считают, что таким образом Иран мог попытаться блокировать сигнал. Однако вскоре передатчик переключился на другую частоту и продолжил передачу числовых сообщений.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна подходит к последней главе войны на Ближнем Востоке.

 
