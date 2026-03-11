В файлах Эпштейна нашли подборку девушек из Литвы и Украины с оценками

В опубликованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашлись списки девушек из Литвы и Украины с комментариями.

Среди многочисленных документов есть семь файлов, каждый из которых содержит подборку из 11 девушек. В большинстве случаев им от 19 до 24 лет, однако возраст некоторых не указан. Большинство девушек — из Литвы и Украины, также встречаются гражданки Австрии, Великобритании и России. В ряде случаев страна происхождения не указана. Подборки сопровождаются фотографиями, однако в опубликованных файлах изображения закрыты черными квадратами.

К каждой фотографии прилагается таблица с именем, возрастом, указанием рекомендателя, наличием европейской визы, а также так называемым рангом и комментариями. Так, у одной из девушек в графе «ранг» указано: «5 — внешность, 10 — отношение». В комментарии отмечается, что она является самой умной, ответственной и вежливой из тех, кого автор записи встречал.

О другой 22-летней девушке говорится, что это новый контакт в Киеве, который может оказаться полезным, при этом она описывается как «очень милая». В графе о визе указано, что у нее нет визы, но она может ездить по Европе без нее, поскольку является гражданкой Украины.

Еще одной 22-летней девушке присвоен ранг 4 с пояснением, что она «милая, но скучная». О другой девушке с таким же рейтингом говорится, что ей требуется «доработка и упражнения». Про 27-летнюю девушку с рейтингом 4 указано, что она выглядит немного старше, но при этом милая и вежливая.

О 19-летней девушке из Литвы с рейтингом 6 отмечено, что она может страдать анорексией, однако при этом описывается как дружелюбная и приятная. Ее 20-летней соотечественнице присвоен ранг «6–7», а в комментарии говорится, что ей требуется доработка — в частности, упоминаются накладные ногти и брови, при этом она названа фаворитом автора записи.

На одной из фотографий есть пометка, что девушка является украинкой, но находится в Париже. Ей 21 год, и в комментарии говорится, что она хотела стать врачом и выглядит очень милой, а также может работать. О другой 21-летней девушке из Литвы указано, что она выглядит очень красивой. Часть комментариев к другим девушкам в документах скрыта.

Ранее в деле Эпштейна нашли письмо о предложении 400 девушек с Украины.