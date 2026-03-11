Зеленский прогнозирует затяжную войну на Ближнем Востоке

Зеленский: на Ближнем Востоке будет затяжная война, если ее не остановят сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону на YouTube-канале заявил, что война на Ближнем Востоке будет затяжной, если ее не остановить сейчас.

«Если война, ..., не будет немедленно остановлена кем-то, она может быть долгой, это может быть мировая война», — отметил Зеленский.

Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться, если не прекратится до осени.

11 марта немецкое издание Der Spiegel писало, что украинское руководство крайне обеспокоено грядущими проблемами с поставками оружия из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

В статье отмечается, что высокий спрос на вооружения на Ближнем Востоке вызвал настоящую панику в Киеве. Хотя Соединенные Штаты давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейским государствам закупать значительные объемы американской военной техники, а затем поставлять их на Украину. Однако сейчас Вашингтону необходимо пополнить собственные запасы оружия, в частности зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot.