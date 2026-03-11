В Европе придумали, как обойти запрет Венгрии на предоставлении Украине кредита

Politico: Украина получит €30 млрд от ЕС для финансирования своих военных усилий

Европейский союз выделит кредит Украине в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всех стран-членов блока, если Венгрия и Словакия заблокируют принятие единого кредита на €90 млрд. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что эти средства пойдут на финансирование военных усилий Украины. Сумма, которую могут выделить Киеву, составляет €30 млрд, рассказали собеседники газеты.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен заявил, что его правительство предусмотрело выделение Украине €3,5 млрд в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года.

За последние четыре года основными донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и МВФ. С февраля 2022 года страны Евросоюза перечислили Украине $88,9 млрд, а США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета $30,2 млрд. Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул МВФ с финансированием на $13,4 млрд..

