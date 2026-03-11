Размер шрифта
Мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до психического расстройства

Итальянец годами шпионил за бывшей девушой при помощи беспилотника
Undine police

Итальянец два года преследовал бывшую девушку и довел ее до психического расстройства, сообщает издание Today.

По данным газеты, 31-летний мужчина не смог смириться с разрывом и регулярно слал экс-возлюбленной сообщения, навязывался с подарками и наблюдал за ней при помощи дрона. После жалобы пострадавшей в октябре прошлого года прокуратура города Удине начала расследование.

Женщина рассказала о постоянном психологическом давлении и о дроне, который появлялся в местах ее пребывания. Беспилотник обнаружили и изъяли, а анализ его памяти подтвердил слежку — на устройстве нашли видеозаписи и снимки, сделанные без ведома жертвы и ее нынешнего партнера.

Следствие также установило, что сталкер распространял фотографии среди знакомых. Теперь ему запрещено приближаться к женщине и предписано ежедневно отмечаться в полиции. Мужчине были предъявлены обвинения в сталкинге и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ранее бывший сотрудник ГИБДД целый год прослушивал квартиру своей экс-возлюбленной, но не понес серьезного наказания.

 
