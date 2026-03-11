Размер шрифта
СМИ рассказали, откуда Россия и Украина получают комплектующие для дронов

NYT: РФ и Украина закупают комплектующие для дронов на одних заводах в Китае
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские и российские компании часто закупают комплектующие для беспилотников на одних и тех же заводах в Китае. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

«Китайские руководители, как заявил чиновник, строго придерживаются графика работы производственных площадок, чтобы украинские и российские покупатели не пересекались», — пишет издание.

СМИ отмечает, что Украина «может производить беспилотники без использования каких-либо компонентов, импортируемых из Китая», однако в ближайшее время она «вряд ли» будет это делать, поскольку использование китайских комплектующих «по-прежнему намного дешевле». Тем не менее из-за «недружелюбной» политики Китая по отношению к Киеву украинские чиновники считают важным строить беспилотники с минимальным числом китайских комплектующих, чтобы иметь возможность продолжать производство в случае прекращения поставок из Поднебесной, пишет NYT.

«Учитывая риски, связанные с закупкой комплектующих в Китае, который к нам недружелюбен, главная задача — производить их на Украине», — заявил изданию командующий беспилотными системами ВСУ Роберт Бровди.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила своих специалистов по дронам в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. А до этого Зеленский заявил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты военных без США.

Также посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Украина предоставила странам Персидского залива «экспертную помощь» в противодействии иранским беспилотникам, и теперь Киев ведет переговоры о получении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Ранее на Украине заподозрили США в открытой поддержке России.

 
