На Западе спрогнозировали губительные последствия политики Трампа

Президент США Дональд Трамп «погубит США и Запад», а его действия приведут к обрушению рынков. Об этом в соцсети X написал основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

По его словам, крупный обвал американского рынка «неизбежен», и американцы, вероятно станут «свидетелями крупнейшей депрессии в истории». Дотком уверен, что цена на золото «взлетит до небес», а те, кто вложился в доллары США, пострадают больше всего.

«Трамп – лжец и мастер манипуляций, и Иран это знает. Они спровоцируют обвал, подняв цены на нефть до неприемлемого уровня. Они выиграют эту войну, а Трамп погубит США и Запад. Иранцы это знают. Но их высокомерие и надменность заставляют их продолжают. Позвольте ясно сказать вам: счастливого конца не будет», — отметил он.

Также Дотком добавил, что сейчас для установления мира Трампу нужно уйти в отставку или же он «должен быть смещен».

Недавно профессор американской и международной политики в Университетском колледже Дублина Скотт Лукас рассказал, что американцы могут завершить операцию против Ирана, когда поймут ее непопулярность в обществе, столкнутся с серьезным ростом цен на нефть, с падением фондовых рынков США и с угрозой глобального экономического кризиса.

Также СМИ писали, что США не смогут компенсировать перебои с поставками нефти через Ормузский пролив, даже если продадут всю нефть из своего стратегического резерва.

Ранее в США заявили о безумии Трампа.